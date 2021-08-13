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Formula 1 Haberler

Aston Martin, F1 aracındaki gözle görülür tüm parçalara güncelleme getirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aston Martin, bu sezonki performansını artırmak için Formula 1 aracında hemen hemen gözle görülür tüm parçalara güncelleme getirdiğini açıkladı.

Aston Martin, F1 aracındaki gözle görülür tüm parçalara güncelleme getirdi

Silverstone merkezli ekip, F1’in yere basma gücünü azaltmak için getirdiği yeni taban eğimi kurallarının ardından, düşük taban eğimi konseptine sahip olmaları sebebiyle sezona zor bir başlangıç yaptı.

Orta grubun arkalarında biraz zaman geçirdikten sonra Aston Martin, getirdikleri güncellemelerle ilerleme kaydetti. Sebastian Vettel, şimdiye kadar iki kez podyuma çıkmayı başarsa da Macaristan’da yakıt kuralları ihlali nedeniyle bu podyumunu kaybetti.

Performans direktörü Tom McCullough, takımın sorunların üstesinden gelmek için yaptığı çalışmaları överken, aracı ne kadar değiştirdiklerini anlattı.

McCullough, “Bu, hemen hemen sonu gelmeyen bir gelişme süreci ve sonuç olarak Bahreyn’den Silverstone’a kadar aracımızda gözle görülebilir her parça değişti.”

“Mesela aracımızın bir kısmı rüzgardan çok kolay etkileniyorsa, bunu muhtemelen geçtiğimiz dört ay içinde değiştirmişizdir.”

“Bu, [yol] çalışıyor. Aracımızın hâlâ en hızlısı olmadığını biliyoruz ama performans açısından sezonun başına kıyasla artık rakiplerimize daha yakınız ve bu, dikkatle yönetilen bir aero gelişim programının sonucu oldu. [Bu program], deneme yanılma yolundan oluştu ama gerçek sonuçlar verdi.” dedi.

Aston Martin, mevcut aracında iyi ilerlemeler kaydetse de bu gelişimi daha fazla devam ettiremeyecekler.

F1’in yeni 2022 kuralları yaklaşırken McCullough, takımın artık çalışmalarını önümüzdeki senenin projesine kaydırması gerektiğini söyledi.

McCullough, “Çok etkileyici bir çalışma süreciydi, bunun için meslektaşlarıma teşekkür ederim.”

“Fakat neredeyse tüm takımlar gibi yaz arasından sonra çalışmalarımız ve kaynaklarımızı 2022 aracımızı mümkün olduğunca rekabetçi yapabilmek için kullanmaya başlayacağız.” dedi.

Vettel'in gelişimi

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, with his trophy

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aynı zamanda McCullough, yeni pilotları Sebastian Vettel’i de sezona zor bir başlangıç yaptıktan sonra durumu “gayretle çalışarak" tersine çevirdiği için takdir etti.

“Yeni 'adamımız' Sebastian, ilk başta aracın çalışma şekline ve hissine alışık olmadığından dezavantaja sahipti. Bu güvensizlikten ötürü Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinde zorluk yaşadı.”

“Fakat ardından fabrikadaki simülatörde ve pistte gayretle çalışarak geçmiş yarışları analiz etmemize ve sonraki yarışlara en iyi şekilde hazırlanmamıza yardımcı oldu.”

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Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun

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Ferrari, çaylak hatalarına rağmen Schumacher'in gelişiminden memnun
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