Aston Martin, 2021 F1 sezonunda kullanılacak güvenlik ve tıbbi aracını tanıttı!

Daha önce Motorsport.com'un açıkladığı üzere, 60 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez F1'e geri dönen Aston Martin, bu sezon güvenlik ve tıbbı araç görevlerini uzun süredir F1'in tek tedarikçisi olan Mercedes ile paylaşacak.

Mercedes ve Aston Martin arasındaki ilişki, hissedarlık anlaşmaları ve giderek artan teknik işbirliği anlaşmaları sayesinde son 12 ayda giderek daha yakın hale geldi. Kısa bir süre önce Mercedes'in Aston Martin'deki hissesini %20'ye çıkaracağı ve aynı zamanda güç ünitesi mimarisi ve gelecekteki elektrik/elektronik mimarisi de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey teknolojilerin iki taraf arasında paylaşılacağı açıklandı.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na resmi Güvenlik ve Tıbbi Araçlar sağlanması konusunda hem Aston Martin hem de Mercedes-AMG ile yaptığımız yeni ortalığı duyurmaktan çok memnunuz." dedi.

Aston Martin, güvenlik aracının görevlerini üstlenebilmesi için özel donanımlı bir Vantage geliştirdi. İngiltere'nin Gaydon kentindeki Aston Martin fabrikasındaki özel bir ekip tarafından tasarlanan Vantage, gelişmiş pist üstü performansı ve tur süreleri sunmak için önemli şasi ve aerodinamik iyileştirmeler taşıyacak.

Otomobilde 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor yer yer alıyor ve toplamda 528 beygir güç üretebiliyor. 685 Nm torka sahip olan bu otomobil, 0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabiliyor. Aynı zamanda araç yepyeni bir aerodinamik yapıya sahip ve bu sayede 200 km/s hızda 155.6 kg'lık yere basma gücü üretebiliyor, ki bu normal bir Vantage'ın ürettiğinden 60 kg daha fazla.

Kokpitin içerisinde, araç içerisindekilerin anlık olarak yaşananları takip etmesi için canlı bir TV, canlı tur zamanları ekranı ve tüm pilotların pist konumlandırmalarını gösteren toplam iki ekran yer alıyor.

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Güvenlik Aracı sürücüsü Bernd Maylander şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanındaki Formula 1 fanları, tıpkı benim gibi Aston Martin'in dönüşünü görmekten çok memnunlar. [Bu], Aston Martin için heyecan verici yeni bir dönemi simgeleyen güzel ve kabiliyetli bir otomobil."

Vantage güvenlik aracının yanı sıra, markanın ilk SUV modeli olan Aston Martin DBX de tıbbi araç rolünü üstlenecek. Alan van der Merwe'nin sürdüğü ve Dr Ian Roberts'ın da (FIA F1 tıbbi müdahale koordinatörü) ikinci koltuğu paylaştığı bu araç, yarışların ilk turunda gridin arkasında yer alıyor ve daha sonra gerektiğinde pistte tıbbi bir acil durum olması halinde duruma müdahale ediyor.

DB11 ve Vantage'da da kullanılan 4 litrelik çift turbolu V8 motorun hayat verdiği DBX, 542 beygir güce ve 700NM torka sahip. Otomobil 0'dan 100 kilometreye 4.3 saniyede çıkabiliyor ve en yüksek sürati 291 km/s.

Otomobilde büyük bir tıbbi çanta, defibrilatör, iki yangın söndürücü ve bir yangın kiti de dahil olmak üzere önemli miktarda ekipman yer alıyor. Güvenlik aracında olduğu gibi, canlı yarış görüntülerini sağlaması için gösterge paneline iki ekran monte edildi. Ayrıca sürücü eldivenlerindeki teknoloji aracılığıyla iletilen canlı biyometrik verilerin okunması için ek bir ekran bulunuyor. Bu ekran, bir kaza durumunda sürücülerin durumları hakkında kritik bilgiler sağlıyor.

Her iki araç da, Silverstone'daki Aston Martin fabrikasındaki yüksek hızlı dayanıklılık çalışması ve agresif pist sürüşü de dahil olmak üzere önemli testlerden geçti. Toplamda da neredeyse 15 bin kilometrelik mesafe tamamladı. Bu otomobiller, tüm yarış şartlarında güçlü performans gösterebilmeleri için, dyno iklim odasında özel olarak test edildi.

Aston Martin Lagonda'nın CEO'su Tobias Moers şunları ekledi: “Aston Martin markasının 60 yıldan uzun bir süredir ilk kez motor sporlarının zirvesi olan Formula 1'e dönmesinden, tıpkı tüm şirket gibi ben de son derece gururluyum. Bu, yeni başlangıcı temsil ediyor. Aston Martin için önemli bir yeni dönemin başlangıcı."