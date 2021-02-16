Aston Martin de 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Aston Martin, yeni sezonda Racing Point'in yerini alarak fabrika takımı olarak spora geri dönüş yapacak.

İngiliz spor otomobil devi, Sebastian Vettel'le anlaşarak dikkatleri üzerine çekmişti ve 2021'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorlar.

Cognizant ile isim sponsorluğu anlaşması yapan ve yeni sezonda zümrüt yeşili rengiyle mücadele edecek olan Aston Martin, yeni aracının lansman tarihini açıklamayan birkaç ekipten bir tanesiydi.

Motorsport.com, bu tarihin 3 Mart olacağını öğrenmişti ve bugün Aston Martin resmi olarak bu bilgiyi doğruladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre yeni araç, 3 Mart tarihinde tanıtılacak. Lansman TSI 18:00'de başlayacak ve sanal olarak gerçekleştirilecek.

Aston Martin yeni sezonda, 1960'dan sonra ilk kez gridde yer alacak ve yeni aracın koltuğunda dört kez dünya şampiyonu Vettel'e Lance Stroll eşlik edecek.

Aston Martin'in açıklamasıyla birlikte yeni aracının lansman tarihini açıklamayan sadece Red Bull ve Haas kaldı.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: