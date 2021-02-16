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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin de 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

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Aston Martin de 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Ekleyen:
, Editör

Aston Martin F1 ekibi, 2021 Formula 1 aracını 3 Mart'ta yapacağı lansmanla tanıtacağını duyurdu.

Aston Martin, yeni sezonda Racing Point'in yerini alarak fabrika takımı olarak spora geri dönüş yapacak.

İngiliz spor otomobil devi, Sebastian Vettel'le anlaşarak dikkatleri üzerine çekmişti ve 2021'de başarılı bir sezon geçirmek istiyorlar.

Cognizant ile isim sponsorluğu anlaşması yapan ve yeni sezonda zümrüt yeşili rengiyle mücadele edecek olan Aston Martin, yeni aracının lansman tarihini açıklamayan birkaç ekipten bir tanesiydi.

Motorsport.com, bu tarihin 3 Mart olacağını öğrenmişti ve bugün Aston Martin resmi olarak bu bilgiyi doğruladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre yeni araç, 3 Mart tarihinde tanıtılacak. Lansman TSI 18:00'de başlayacak ve sanal olarak gerçekleştirilecek.

Aston Martin yeni sezonda, 1960'dan sonra ilk kez gridde yer alacak ve yeni aracın koltuğunda dört kez dünya şampiyonu Vettel'e Lance Stroll eşlik edecek.

Aston Martin'in açıklamasıyla birlikte yeni aracının lansman tarihini açıklamayan sadece Red Bull ve Haas kaldı.

2021 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
15 Şubat Birleşik Krallık McLaren MCL35M Birleşik Krallık Woking 22:00
19 Şubat İtalya AlphaTauri AT02    
22 Şubat İsviçre Alfa Romeo C41 Polonya Varşova  
2 Mart Almanya Mercedes

F1 W12

    
2 Mart Fransa Alpine

A521

    
3 Mart Birleşik Krallık Aston Martin

 

   18:00
5 Mart Birleşik Krallık Williams

FW43B

    
10 Mart
 İtalya Ferrari

SF21

    
? Avusturya Red Bull RB16B    
? Amerika Birleşik Devletleri Haas      
 
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Editör Kemal Şengül

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