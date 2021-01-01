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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak

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Aston Martin, 2021 F1 aracını Şubat ayında tanıtacak
Ekleyen:
, Editör

Aston Martin, 2021 yılında yarışacağı yeni aracı ve kullanacağı renk düzenini Şubat ayı içinde tanıtacağını duyurdu.

Aston Martin, 1 Ocak itibariyle yeni takım logosunu tanıttı ve yeni ekibin isminin Aston Martin Formula One Team olacağını duyurdu.

Takım isminde -ana sponsor- BWT'ye yer verilmediğinden ötürü, taraflar arasındaki kontratın fesh edildiği tahmin ediliyor. Bundan ötürü yeni sezonda efsanevi yeşil rengine geçmeleri ve tamamen yeni bir renk düzeniyle yarışmaları bekleniyor.

Yeni sezonda Sebastian Vettel ve Lance Stroll kadrosuyla mücadele edecek olan İngiliz ekip, dün akşam yapmış olduğu açıklamada, 2021 yılında yarışacağı aracı ve kullanacağı renk düzenini Şubat ayı içerisinde tanıtacağını duyurdu.

İkonik İngiliz markası, son yıllarda spor otomobil yarışlarında önemli başarılar elde etti ve Le Mans 24 Saat'i kendi sınıfında birden fazla kez kazandı.

Aston Martin yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll, "Formula 1, şirketi ileriye götürmeye çalışırken Aston Martin'in stratejisinde önemli bir role sahip olacak son derece güçlü bir platform."

"Formula 1, büyük bir kitleye sahip olan gerçek bir küresel spor. Bunun markayı daha da parlatmaya ve dünya çapındaki cazibesini daha da artırmaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz."

"Aston Martin, Le Mans 24 Saat gibi üst düzey uluslararası motor sporlarında daha şimdiden büyük başarılar elde etmiş bir marka ve şimdi tarih kitaplarında yeni bir sayfa yazma fırsatımız var."

"Bu, Aston Martin markasını seven herkes için, Formula 1 taraftarları ve sporun kendisi için oldukça heyecan verici bir ihtimal." dedi.

Yeni sezonda takımın CEO'su ve patronu yine Otmar Szafnauer olacak.

Szafnauer, "Bu noktaya ulaşmak için neredeyse bir yıldır hazırlık yapıyorduk ve nihayet yeni adımızı Aston Martin Formula 1 Team olarak açıkladığımızda, ortaya çıkacak tepkiyi görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Böylesine ikonik bir markayı temsil etmek ekibin her üyesi için büyük bir ayrıcalık. Formula 1'de yarıştığımız süre boyunca, kendi sıkletimizin üzerindekilerle mücadele edebilme konusunda haklı bir nam kazandık, bu nedenle Aston Martin adını en başından itibaren gururla taşıyabileceğimize eminiz."

"Bu, yeni bir yolculuğun başlangıcı olacak ve takım içerisinde performansı her zamankinden daha da ileriye taşıma konusunda daha fazla coşku olduğunu hissedebiliyorum."

"Sektördeki en yaratıcı beyinlerden bazıları, gerçek bir yarışçı zihniyeti ve yıllar boyunca bize çok iyi hizmet eden irade ruhu ile birleştiğinde, gelecek için heyecanlanmak adına her türlü nedene sahibiz." dedi.

Aston Martin F1 Team logo

Aston Martin F1 Team logo

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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