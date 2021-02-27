Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni Formula 1 aracını ilk kez çalıştırdı.

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

2021 Formula 1 sezonunda fabrika takımı olarak spora geri dönen Aston Martin, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Takım yeni aracını 3 Mart'ta tanıtma kararı almıştı ve bugün ilk kez yeni Aston Martin AMR21'i çalıştırdı.

Böylelikle Haas dışındaki tüm ekipler, 2021 Formula 1 aracını çalıştırmış oldular.

Görüntülerde, Aston Martin personelinin zümrüt yeşili renginde kıyafetler giydiği görülüyor. Bu, takımın sahip olacağı rengin bir başka işareti.

 
F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor

Önceki haber

F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

4s
2
Formula 1

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

32 dk
3
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

1g
4
Formula E

Mercedes, Mortara'nın kazası nedeniyle sıralama turlarına katılamayacak

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

3s
Son Haberler
Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
F1

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

32dk
F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor
F1

F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor

53dk
Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"
F1

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

3s
McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
F1

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

4s
Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
F1

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

6s
Son Videolar
F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Ravenol, Aston Martin'le devam edecek
Formula 1 / Son dakika

Ravenol, Aston Martin'le devam edecek

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş
Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Jack Doohan'ın yarış kariyerine başlamasına yardım etmiş

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı
Formula E Formula E / Sıralama turları raporu

Diriyah E-Prix: Frijns pole pozisyonunda, Mercedes'ler sıralamaya katılamadı

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü
Formula E Formula E / Son dakika

Mortara, antrenmanlarda yaptığı kaza sonrası hastaneye götürüldü

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

Son Haberler

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı

F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
F1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.