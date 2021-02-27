Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Aston Martin, 2021 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni Formula 1 aracını ilk kez çalıştırdı.
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2021 Formula 1 sezonunda fabrika takımı olarak spora geri dönen Aston Martin, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Takım yeni aracını 3 Mart'ta tanıtma kararı almıştı ve bugün ilk kez yeni Aston Martin AMR21'i çalıştırdı.
Böylelikle Haas dışındaki tüm ekipler, 2021 Formula 1 aracını çalıştırmış oldular.
Görüntülerde, Aston Martin personelinin zümrüt yeşili renginde kıyafetler giydiği görülüyor. Bu, takımın sahip olacağı rengin bir başka işareti.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Aston Martin, 2021 F1 aracını ilk kez çalıştırdı
paylaşım
yorumlar
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