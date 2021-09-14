Aston Martin, 200 milyon sterlinlik ‘son teknoloji ürünü’ yeni fabrikasının temelini attı!

Takımın sahibi Lawrance Stroll, önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde dünya şampiyonu olma konusundaki büyük isteğini açıkça belirtirken, takımın eskisi gibi devam edemeyeceğini biliyor.

1991’de Jordan takımına ev sahipliği yapan Silverstone tesislerinde faaliyet gösteren Aston Martin’in geçici ofislere artan bağımlılığı, şampiyon olma istekleri ciddiyse, takımı amaçlarına uygun olmayan bir durumda bırakıyor.

Sonuç olarak Stroll, mevcut tesislerin çevresinde aldığı bir arazi üzerinde inşa edilecek 400 bin metre karelik bir kampüs planı yaptı.

Bu plan bir fabrika, rüzgar tüneli, konferans merkezi, oditoryum, tarih departmanı ve diğer ofisleri içerecek.

Kampüs tamamen sürdürülebilir olmasının yanı sıra, Aston Martin’in son gelişmelere öncülük etmesi için modern 5G tesislere ve en son teknolojiye sahip olacak.

Bunun maliyetinin 150-200 milyon sterlin arasında olması ve takımın 2022’nin sonunda veya 2023’ün başlarında buraya taşınacağı bekleniyor.

Aston Martin tesisleri, 2004’te açılan McLaren Teknoloji Merkezi’nden bu yana F1’de sıfırdan inşa edilen ilk tamamen yeni fabrika olacak.

Ancak McLaren Teknoloji Merkezi(MTC), Ron Dennis’in vizyonunda Woking merkezli organizasyon için gerçekten harika bir şekilde ortaya konulmuş olsa da, bunun işlevden çok görünüşe önem verildiğine dair tartışmalar var.

MTC harika görünüşe sahip olsa da, içerisinde bazen verimsiz bir atmosfere sahip olduğu belirtiliyor ve muazzam boyutuna rağmen modern bir F1 ve otomotiv operasyonunun hızlı şekilde değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamakta bazen zorluk çekti.

Stroll’ün Aston Martin kampüsü için vizyonu ise bunun tam tersi. Burası iyi görünmesi için değil, personelin tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak için tasarlandı.

Bu da daha iyi iletişim, araç gelişimi için hızlandırılmış süreçler ve Stroll’ün önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediği 1000 personel için yeterince büyük bir tesis anlamına geliyor.

Yeni fabrika hakkında konuşan Stroll, “Bu, Ron Dennis’in mimar Norman Foster ile McLaren Teknoloji Merkezi’nde yaptığının tam tersi.”

“Bu bir iş, bir fabrika ve tarihimizin DNA’sına ve kendi kültürümüze uyma amacına uygun bir kampüs.”

“Bunun yapılış amacı, verimli ve modern olabilmek. Ve herkesin aynı çatı altında yan yana bulunmasını sağlamak.”

“Bu, yeni finansal kuralları ve sporun gelecekte nereye gideceğine inandığımızı göz önüne alıyor.”

“Böylece istersek daha fazla bölüm inşa edebiliriz veya küçülebiliriz. Ancak bunu binanın boyutunu küçülterek değil, insanları birbirlerine yaklaştırarak yapabiliriz. Bu, imajımızı, kültürümüzü ve DNA’mızı gerçek anlamda temsil edecek bir yapı.” dedi.

Stroll, yeni fabrika için uğraşmazsa, Aston Martin’in pistte görmek istediği gelişime ayak uydurmakta zorlanacağı konusunda net.

“Mevcut fabrika ile bu, gerçekten zor olurdu. Şu anda, sahip olduğumuz ve sürekli büyüyen işgücü için bu geçici ofisleri, küçük binaları ekliyoruz.”

“İletişim çok iyi değil, çünkü herkes fabrikanın çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Bundan dolayı iletişimde ve AR-GE’de, tasarımda iyileştirme yapmak bir zorunluluktu.”

“Mevcut tesislerde, ulaşmak istediğimiz personel sayısına ulaşamadık. Bu mümkün değildi.”

Ancak Stroll, yeni kampüsle beraber Aston Martin personeli için gördüğü faydaların ötesinde, F1 projesine ne kadar bağlı olduğunu da açık şekilde belli ediyor.

Eddie Jordan’ın satmasından bu yana Silverstone merkezli takım Midland, Spyker ve Force India dönemlerinden geçti ve Stroll, uzun vadeli olarak sporda olmayı planladığını söyledi.

“Bu, uzun vadeli bir yatırım. Benden öncekiler üstüne alınmasın, ancak hiçbiri benim geçmişime veya sahip olduğum başarılara sahip değil.”

“Bu konuda açık şekilde tutkuluyum. Bu, harika bir iş fırsatı. Formula 1’i, önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde takdir edilecek şekilde, her takımın iş değeri olarak görüyorum.”

“Örnek olarak bir NFL takımına bakarsanız, diğer spor varlıklarından bir farkı yok. On yıl önce bir NFL takımının değeri bir milyar dolar değerindeydi, ancak şu an 4-5 milyar doların altında bir kulüp satın alamazsınız. Bu yüzden bu uzun vadeli bir plan.”

“Bu, dahil olmayı planladığım bir şey. Çünkü hâlâ genç bir adamım, en azından uzun yıllar boyunca öyle olacağıma inanıyorum. Bu tür bir yatırımı ve planı, geri çekmek için yapmazsınız.”

Liberty Media’nın F1 dönemi, finansal ve performans açısından gridde eşit şartlar sağlama girişimleriyle tanımlanacak olsa da, Stroll gridin önlerinde yer almanın ucuz bir yolu olmadığı konusunda net.

Eğer F1’de en üstte yer almak istiyorsanız, ceplerinizi iyice boşaltmanız gerekiyor.

“Paranın her zaman yüksek sesle konuştuğunu düşünüyorum. Öyle değil mi? Ve öyle olmaya da devam edecek.”

“Hepimiz bütçe sınırını biliyoruz ve ayrıca bütçe sınırına dahil olmayan tüm istisnalar konusunda oldukça gerçekçiyiz.”

“Bizim için bu kampüs çok gecikmişti. COVID de bize iki yıla mâl oldu, yoksa çoktan tamamlamış veya tamamlamaya yakın olurduk.”

“Ancak kazanmak için rekabet edebilmek adına, ki bunun için buradayım, bu araca %100 ihtiyaç var.”

“Kazanmak için ihtiyacınız olan şey, getirdiğime inandığım doğru liderlik ve vizyon. Bunu karşılayabilmek için paraya, sektördeki en iyi insanlara ihtiyacınız var ve onlara en iyi araçları ve süreçleri vermeniz gerek.”

“Şimdiden çok sayıda harika insana sahibiz. Ancak bu, sahip olmadıklarımızı bünyemize katmak için gerekli araçları ve süreçleri sağlıyor.”

“Ayrıca tüm hayallerimizi gerçekleştirmeleri için onlara benim ve üst düzey yönetim ekibinin rehberliğini ve liderliğini verebilirim.”

Aston Martin Campus Photo by: Aston Martin Racing