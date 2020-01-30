Aston Martin, Stroll ve Geely'nin 200 milyonluk teklifini değerlendiriyor

Kanadalı milyarder iş adamı, Aston Martin'i satın almak için 200 milyon Pound teklif etti. Stroll'ün en büyük rakibi ise Çinli otomobil üreticisi Geely.

FT'ye göre bugünkü yönetim kurulu toplantısında her iki tarafın teklifi masaya yatırıldı. Habere göre her iki taraf da Aston Martin'in % 20'lik hissesi için 200 milyon pound teklifte bulundu ve detayların netleşmesi halinde hemen maddi destekte bulunma sözü verdi.

Aston Martin'in hisse değerleri sürekli düştüğü için acil fona ihtiyaç duyduğu biliniyor. Şirket, potansiyel yatırımcılarla görüştüğünü doğruladı ancak kendilerine öz sermaye yatırımı yapılacağını doğrulamadı.

FT, şirketin kararının doğrudan maddi desteğe bakarak değil farklı bir konuya göre verilebileceğini söyledi.

Geely; Lotus, Proton ve Volvo'da ciddi hisselere sahip ve markalar arasında teknik işbirliği düşünüyor. Stroll ise çok sıkı bir motor sporları yatırımcısı ve aynı zamanda moda sektöründe güçlü bağlantıları var.

Aston Martin, şu anda Red Bull Racing takımının isim sponsoru olarak F1'de yer alıyor.