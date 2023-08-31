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Aston, 2024 aracı bulgularını 2023 aracında değerlendiriyor

Aston Martin Formula 1 takımı, 2024 grand prix aracını geliştirirken elde ettiği bulguları, mevcut AMR23 aracını "sezonun derinliklerine kadar" geliştirmeye devam etmek için kullanıyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Rüzgar tüneli ve CFD saatlerini sınırlayan FIA bütçe sınırı ve Aerodinamik Test Kısıtlamaları, takımları yeni bir otomobilin geliştirilmesine hemen harcama yapmak yerine erken başlamaya itiyor.

ATR'nin 1 Temmuz'da sıfırlanmasıyla birlikte Aston Martin, takımlar şampiyonasında yedincilikten üçüncülüğe tırmanışınıyla aero test süresinin %20'sini kaybetti (40 rüzgar tüneli çalışmasından 32'ye düştü).

AMR24'ün geliştirme çalışmalarını devam ettiren takım, yeni otomobilin üzerinde yaptıkları çalışmaların hâlâ gelişimini sürdürdükleri 2023 modeline getirilen iyileştirmeleri de etkilediğini açıkladı.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "Açıkçası, 2024 aracı üstünde çalışmalara oldukça erken başlamak zorundasınız."

"Araç felsefemizin anlaşılması gerçekten 18 aylık ve bu süreç hâlâ devam ediyor."

"Elbette, mümkün olduğunca rekabetçi olmaya çalışmak için felsefenizi her zaman ayarlıyorsunuz. '24 aracını geliştirirken öğrendiğimiz ve '23 aracına aktarabileceğimiz dersler var."

"Açıkçası, pistte gördüklerimiz her zaman geliştirme tarafının haftalar, aylar gerisinde kalıyor. Ancak bazı parçaların gelmesiyle birlikte bu yıl da aracı oldukça sıkı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz."

"Hala '24'ten öğrendiklerimizin bir kısmını bu yılki araca aktarabiliyoruz. Ve bu yıl daha yapılacak çok yarış var." dedi.

Fernando Alonso'nun Max Verstappen'in ardından ikinci olduğu geçen hafta sonu Hollanda GP'si için Aston Martin büyük ölçüde revize edilmiş bir zemin getirmişti.

Birinci antrenman seansında, difüzörün arkasına monte edilmiş küçük bir 'papyon' arka kanatçık da denendi - bu unsur sezonun ilerleyen dönemlerinde tekrar öne çıkacak.

McCullough bu yeni parçaların Aston Martin'in maliyet sınırı kısıtlamaları içinde bile güncellemeleri getirmek için zorlama marjına sahip olduğu için "sezonun derinliklerinde" geliştirme planını yansıttığını söylüyor.

McCullough, "Aslında hâlâ gelecek epeyce parçamız var. Açıkçası, birçok parçanın piste gelmesi haftalar ve aylar alıyor."

"Rüzgâr tüneli ve CFD'deki gerçek geliştirme açıkça sona eriyor, ancak bazen gelecek yılki aracımız olan AMR24'te bu yılki araca aktarabileceğiniz şeyler bulabiliyoruz."

"Maliyet açısından, bunu yapabilmemiz için bütçe marjları var. Dolayısıyla, hâlâ sezonun derinliklerine doğru bir şeyler getirmeyi umuyoruz." dedi.

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