Astin Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

Aston Martin, yeni sezonda Racing Point'in Formula 1'deki yerini alacak ve fabrika takımıyla Formula 1'e geri dönüş yapacak.

Yaklaşık 1.5 hafta önce, kendi resmi internet sitesi üzerinden bir geri sayıma başlayan İngiliz üretici, -bu geri sayımın dolmasıyla beraber- bugün itibariyle yeni takım adını açıkladı ve yeni logosunu tanıttı.

Buna göre Racing Point'in adı artık Aston Martin F1 Team olacak. Yolların ayrılacağı konuşulan isim sponsoru BWT, takım adında ya da logosunda yer almadı.

Takımın yeni logosunun yeşil renkte olduğu görülüyor. Bu da -takımın isim sponsoru ve Racing Point araçlarının pembe olmasının temel sebebi olan- BWT ile yolların ayrılıp, koşu yeşil renge geçileceği anlamına geliyor gibi görünüyor.

Takım Instagram hesabının adını "AstonMartinF1" olarak değiştirdi ve yeni logoya geçti.