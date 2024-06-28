"Aşırı eleştirel" Norris, Verstappen'i geçmek için son yüzdeyi kovalıyor

Lando Norris, Formula 1'de Max Verstappen'i geçmenin yollarını ararken İspanya Grand Prix başlangıcını çok eleştirdiğini kabul ediyor.

Norris, şampiyona lideri Verstappen'i sadece 0.020s farkla geride bırakarak Barcelona'da pole pozisyonunu elde etti ve iki takımın şu anda içinde bulunduğu sıkı mücadeleyi gözler önüne serdi.

Ancak McLaren pilotu liderliğinin tadını çok uzun süre çıkaramadı. Norris, Verstappen'i startta uzak tutamadı ve ardından Mercedes'ten George Russell'ın her ikisini de geçerek 1. virajda liderliğe yükseldiğini gördü.

Norris ikinci bitirmek için Russell'ı geçmeyi başardı ancak Red Bull'u atak yapacak kadar yakalayamadı.

Norris, kendine has özeleştirel tarzıyla, Verstappen kadar iyi bir başlangıç yapamadığı için kendini eleştirdi ve kariyerinin ikinci galibiyeti için şansını bu yüzden kaybettiğini düşündü.

Yarış sonrası analizin ardından Norris, Verstappen'in sadece marjinal olarak daha iyi bir kalkışa sahip olması ve Russell'ın 1. viraja kadar güçlü hava koridoruna sahip olmasını engellemenin zaten zor olması nedeniyle fazla özeleştirel olduğunu kabul etti.

Ancak bu; Norris'in kendisinin ve McLaren'in, Imola veya Montreal gibi daha zayıf oldukları pistlerde bile iyi sonuç alan Verstappen-Red Bull ikilisini yenmek için bulması gerektiğini düşündüğü son yüzde birin göstergesi.

Lando Norris, McLaren F1 Takımı Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bu son yüzdelik dilimin nereden geldiği sorulduğunda Norris, "Bunun kolay bir cevabı olduğunu sanmıyorum."

"Benim başlangıcım bile kötü bir başlangıç değildi. O sırada kötü bir başlangıç yaptığımı söylerken belki biraz fazla eleştirel davranmış olabilirim ama öyle değildi ve George yine de beni geçebilirdi."

"Sadece her küçük alanda biraz daha fazla hazırlığa ya da Cuma veya Cumartesi günleri biraz daha fazla pratik yapmaya ve bu şeyleri oturtmaya ihtiyacımız var."

"Kolaylıkla bir kahraman olmaya çalışabilir ve Max'in dışından dolanabilirdim ve bu sadece bir kazaya neden olurdu ve sonunda George'u dışarı çıkarırdım."

"2. virajdan sonra her şey çok iyiydi, stratejimiz bile. Strateji konusunda çok fazla eleştiri aldığımızı biliyorum ama bunlar ne hakkında konuştukları hakkında hiçbir fikri olmayan insanlardan geliyor."

"Dolayısıyla, muhtemelen %99,5'lik bir oranla çok mutluyum. Sadece birkaç metrelik bir çizgi hatası geçen hafta sonuna mal oldu." şeklinde cevap verdi.

McLaren İspanya'daki en hızlı araca sahip gibi görünse bile bu, Red Bull'a meydan okumak için her küçük detayın doğru olması gerektiğinin sadece bir örneği.

Ancak Norris, MCL38'inin Verstappen'in RB20'sinden çok daha hızlı olduğuna inanmıyor, bunun yerine daha taze lastiklerini son stintte farkı kapatmasının nedeni olarak tanımlıyor.

"Geçen hafta sonunu gözden geçirdikten sonra bile, Red Bull'dan çok daha hızlı bir araca sahip olduğumuzu düşünmüyorum."

"Max'ten daha hızlı görünmemin sebebi uzun stintlerim ve ona göre iyi bir lastik deltasına sahip olmamdı."

Yarış başlangıcı - Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 liderlik için mücadele ediyor Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Hiçbir şey gibi görünebilir ama Barselona'da başka bir araçla aramızdaki dört turluk lastik farkı, tur zamanı farkı açısından oldukça aşırıydı."

Ancak Norris, aracının son yarışlarda nasıl geliştiğini yeterince gördüğünü ve düşük hız zayıflıklarını giderdikten sonra Verstappen'e meydan okumaya devam etmek ve tek Miami galibiyetine eklemek için daha çok yönlü hale geldiğini söyledi.

Norris, "Toparlamam gereken ufak tefek şeyler var ve takım olarak biraz daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."

"Ancak bunların çoğu olması gereken seviyedeydi, böylece devam edebilir ve bazı yarışlar kazanabiliriz."

"Takımın performansı ve benim şu anki performansımla bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Ancak karşımızda Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından biri ve Formula 1'in en iyi performans gösteren takımlarından biri var, dolayısıyla her şeyin mükemmel bir şekilde yürütülmesi gerekiyor ve geçen hafta sonu her şey mükemmel bir şekilde yürütülmedi."

"Olmayan o tek şey, bize pahalıya mal oldu." diye ekledi.