Aşı olmayan sürücüler, Avustralya Grand Prix'sine katılamayacak

Avustralya Grand Prix'si, COVID-19 pandemisi nedeniyle hem 2020 hem de 2021 yıllarında gerçekleştirilemedi.

Şu anda tüm dünyada, COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar kullanılıyor ve yarışın 2022 yılında yeniden F1 takvimine dahil olması hedefleniyor.

Çoğu ülkede aşı zorunluluğu bulunmuyor ancak Avustralya için durum farklı.

Avustralya Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, aşılanmamış hiçbir Formula 1 pilotu ve personelin, Nisan ayında yapılacak Melbourne yarışına katılamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyurulmuştu. Aşı olup olmadığını açıklamak istemeyen Novak Djokovic de turnuvaya katılamama riskiyle karşı karşıyaydı.

Buna ithafen konuşan Andrews, "Aşılanmamış bir tenisçinin bu ülkeye giriş vizesi alabileceğini sanmıyorum."

"Eğer vize alırlarsa da muhtemelen birkaç hafta yani 14 gün, sıkı sıkıya karantinada kalmaları gerekecektir."

"Dediğim gibi, aşılanmamış bir tenisçi, golfçü veya Formula 1 pilotunun buraya gelmek için vize dahi alacağını sanmıyorum. Kanunlarımıza göre profesyonel sporcular iki doz aşılarını yaptırmalılar."

"Avustralya Grand Prix'si tribünlerinde de aşı pasaportu olmayan hiç kimsenin olmayacağını düşünüyorum. Önce çalışan bir sistem oluşturup sonra kendi ellerimizle yok etmenin bir manası yok."

"Kendinizi ve başkalarını güvende tutmak için aşı olmanız gerekiyor." dedi.

2022 Avustralya Grand Prix'sinin 10 Nisan'da yapılması bekleniyor.