Aston Martin, Racing Point'le podyum hedefliyor

Uzun süredir devam eden söylentiler geçtiğimiz günlerde son buldu ve Lawrence Stroll, Aston Martin'in %16.7'lik hissesini satın aldı.

Anlaşma kapsamında Aston Martin, Stroll'ün sahibi olduğu F1 takımı Racing Point'in ana sponsoru olacak ve takımın adı Aston Martin F1 olarak değişecek.

Bu anlaşmayla beraber Red Bull-Aston Martin ortaklığı da son bulacak.

Aston Martin CEO'su Palmer, ön sıradaki bir takımdan, orta gruptaki bir takıma geçmenin kendilerini korkutmadığını söyledi.

Autocar'a konuşan Palmer, “Bu, bize bir meydan okuma sunuyor ve eğer Bay Stroll'la konuşursanız, o zaman onun sadece padokta dolanmak veya vakit geçirmek için orada olmadığını anlayacaksınız."

"Takıma, yarışlar kazanabilmek için yatırım yapıyor ve biz de zaten en azından podyum fırsatı olmayan bir takıma dahil olmak istemeyiz.” dedi.

Palmer, neden Stroll'ü seçtiklerini de anlattı.

"Lawrence ve konsorsiyumu, bir grup oldukça büyük isimden oluşuyor. Aston Martin'e yatırım yapmış olmaları bize ve planımıza büyük bir güven duyduklarını gösteriyor. Lüks markalarda büyük deneyimleri var. Kişisel açıdan bakarsam, Lawrence inançlarımın ve tutkularımın çoğunu paylaşıyor, ortadan motorlu araçlarla ilgili planlarda ilerleme kaydedilmesi gerektiği açıktı. Formula 1 için çok tutkulu ve F1'in araç sattırma olasılığı da var. Aynı zamanda hibrit V6 motorunun değerini de görüyor. Ayrıca araçları çok seviyor. Çok tutkulu bir yatırımcı. Emekli bir yatırımcıdan daha kötü bir şey olamaz."

Çeviri: İnci Beğen