Asaki: "Honda, F1 olmadan sıkıcı hale geliyor"

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Honda'nın, karbon nötr projelerine odaklanmak için 2021 sonunda F1'den ayrılmaya karar verdi.

2021'de Honda'nın desteklediği Red Bull, Max Verstappen'in ilk Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmesiyle şampiyonluğa geri döndü ve ertesi yıl çifte şampiyonluk elde etti.

Honda 2021'de resmi olarak Formula 1'e veda etmiş olsa da, Red Bull güç ünitesi 2025'in sonuna kadar Honda tarafından üretilecek. Ardından bunu Ford ile birlikte çalışacak olan yeni Red Bull Powertrains projesi devralacak.

Ancak o zaman bile Honda F1 ile bağlarını koparmayacak gibi görünüyor, çünkü FIA Honda'yı 2026'dan itibaren yeni düzenlemeler kapsamında altı güç ünitesi üreticisinden biri olarak listeledi. Bunun Honda'nın kesin bir taahhüdü haline gelip gelmeyeceği konusunda bir karar verilecek.

Asaki, 2015 yılında F1 projesine katıldığında Honda'nın 'çok normal' bir şirket olduğunu, ancak elde ettikleri başarıyla 'ilginç' kimliklerini geri kazandıklarını belirtiyor.

Honda logo on Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

The Race'e verdiği demeçte Asaki, "Honda her zaman ilginç mühendisleri olan bir şirket olmuştur."

"Ancak F1 projesine katıldığımda, şirket çok normaldi, çok normal bir konuşma tarzına sahip sıkıcı mühendisler vardı."

"Dünya Şampiyonu olduğumuzda, tekrar ilginç mühendislerden oluşan bir grup haline geldik. Bu Honda'nın devam etmesini istiyorum."

"Eski günlerde Honda'yı Honda yapan buydu ve F1'de kazanmak Honda'ya bu tarz mühendisleri yeniden getiriyor. Umarım Honda böyle devam eder."

"Honda F1 olmadan sıradan bir şirket haline dönüşüyor. bu yüzden sevdiğim eski, ilginç Honda devam eder." dedi.