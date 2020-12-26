Mercedes daha şimdiden %10'luk kaybı telafi etmiş!

Formula 1, önümüzdeki sezon lastiklere binen yükü azaltmak ve yere basma gücü seviyesini düşürmek amacıyla taban kurallarında değişiklik yapma kararı almıştı.

Silverstone'daki lastik sorunlarının ardından yapılan bu değişikliklerle yaklaşık %10'luk bir yere basma gücü kaybı oluşması bekleniyor.

Takımlar bu yere basma gücü kaybını telafi etmek için kışın yoğun şekilde çalışacaklar ve İspanyol AS gazetesi Mercedes kampından çok iyi veriler geldiğini iddia etti.

Habere göre Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas tarafından sürülecek olan Mercedes W12 aracının CFD ve rüzgar tünelindeki ilk simülasyonları tamamlandı ve bu simülasyonlardan gelen veriler kelimenin tam anlamıyla mükemmel.

İddiaya göre Brackley fabrikasında çalışan mühendisler, %10'luk yere basma gücü kaybını tamamen telafi etmekle kalmadılar, aracın çeşitli alanlarında geliştirilebilecek bolca yer tespit ettiler.

Benzer şekilde Brixworth motor fabrikasında yapılan ilk testlerden de iyi haberler geldi. Hywel Thomas önderliğindeki motor departmanı, yenilikçi malzeme ve yeni yakıt karışımı sayesinde, dayanıklılıktan ödün vermeden 25 beygirlik bir güç artışı elde etti.

Steiermark GP hafta sonunun ardından yayınlanan bir raporda Mercedes'in Honda'dan 28, Renault'dan 37 ve Ferrari'den 42 beygir daha fazla güce sahip olduğu iddia edilmişti.