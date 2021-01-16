Arvid Lindblad, Red Bull'un genç sürücü akademisine katıdı

Karting kariyerine 2016 yılında başlayan İsveç asıllı İngiliz pilot, şimdiye kadar katıldığı tüm şampiyonalarda ilk üçe girmeyi başardı.

2018'de LGM Serisi (IAME Cadet) ve İngiltere Kart Şampiyonası'nı (IAMA Cadet) şampiyon olarak tamamlayan 13 yaşındaki sürücü, 2020'de WSK Super Master Serisi'ni (OK Junior) ilk sırada tamamlamıştı.

Genç sürücü, kartingde yarışan sürücüler arasında en gelecek vadeden isimlerden birisi olarak görülüyor.

Lindblad yeni sezonda kartingde yarışmaya devam edecek ve şöyle dedi: "2021, OK sınıfındaki ilk yılım olacak ve griddeki en genç pilot olacağım. Bu yüzden etrafımdaki yüksek seviyeli ve daha tecrübeli sürücülerden olabildiğince çok şey öğrenmek istiyorum.

"Yine de ilk yılım olacak. Birkaç podyum almayı ve hem sürüş hem de yarış becerilerimi daha da geliştirmeyi umuyorum."

Genç sürücü, motor sporlarında hayranlık duyduğu isimlerin "Lewis Hamilton ve Max Verstappen." olduğunu belirtti.