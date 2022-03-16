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Artık daha rahat hisseden Perez: "Mücadeleye hazırım"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Bahreyn'de gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde mücadeleye hazır olduğu mesajını verdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Artık daha rahat hisseden Perez: "Mücadeleye hazırım"
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2022 Formula 1 sezonu Sergio Perez için önemli olacak çünkü Red Bull Racing ile olan sözleşmesi bu yılın sonunda sona eriyor.

Bu nedenle Red Bull'la sözleşme uzatabilmesi için, iyi performans göstermesi gerekecek. Aslında geçen yılki anlaşması da tek yıllıktı fakat takımdaki ilk yılı olduğu için, istikrarsız performansı bir noktaya kadar kabul edilebilirdi.

Şimdi ikinci yılı olduğu için kendisinden beklentiler daha büyük.

Red Bull pilotu, Bahreyn GP öncesi yaptığı son açıklamada, bu yıl kendisini daha güçlü hissettiğini ve mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

Perez şöyle dedi: "Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir takımla ikinci yılınızca başladığınızda, otomatik olarak çok daha rahat hissediyorsunuz, benim hissettiğim şey de tam olarak bu. Kendimi daha hazırlıklı hissediyorum çünkü artık takımın nasıl çalıştığını ve takım içerisindeki felsefenin ne olduğunu biliyorum. Bu da fark yaran bir durum."

"Kurallardaki değişiklikler nedeniyle kimse aracını çok iyi tanımadığı için sezon başında herkes aynı pozisyondan başlayacak. Fakat hem Barselona hem de Bahreyn'deki testler Red Bull için pozitifti."

"Pazar günü ilginç bir yarış olacak ve damalı bayrak sallandığında kimin nerede bitirdiğini görmek ilginç olacak."

"Artık 2022'yi sabırsızlıkla bekliyorum. En önemli şey yıl boyunca tutarlı kalmam. Mücadeleye hazırım!"

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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