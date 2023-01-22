Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Brown: "McLaren, WEC'e katılmaya hazır değil" Sonraki / Alesi, 'havai fişek' şakasının ardından mahkemede suçsuz bulundu
Formula 1 Haberler

Arrivabene yolsuzluk soruşturması sonrası ceza aldı

Adı mali yolsuzluğa karışan eski Ferrari takım patronu Maurizio Arrivabene, 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ekleyen:
, Editör
Arrivabene yolsuzluk soruşturması sonrası ceza aldı
Haberi dinle

Maurizio Arrivabene, Sergio Marchionne tarafından 2015 yılında Ferrari takım patronluğu görevine getirilmiş ve 2019 yılına kadar bu görevi üstlenmişti.

Sonrasında yerine Mattia Binotto geçti ve Arrivabene de motor sporları dünyasından çekildi.

Takımdan ayrılmasının ardından İtalya'nın en başarılı futbol kulüplerinden Juventus'un CEO'su olan Arrivabene, geçen yılın sonuna kadar bu görevi üstlenmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs 2021'de Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli bir operasyon başlatmıştı.

Maurizio Arrivabene, Ferrari Takım Patronu

Maurizio Arrivabene, Ferrari Takım Patronu

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve CEO Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etti.

Şimdi ise İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Juventus için 15 puan silme cezası kararı verdi. 

Aynı zamanda kulübün yönetiminde yer almış bazı isimlere de ceza verildi; bu isimlerin arasında 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Arrivabene'de bulunmakta! 

Arrivabene böylelikle iki yıl boyunca futbol dünyasında yer alamayacak.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Brown: "McLaren, WEC'e katılmaya hazır değil"
Önceki haber

Brown: "McLaren, WEC'e katılmaya hazır değil"
Sonraki haber

Alesi, 'havai fişek' şakasının ardından mahkemede suçsuz bulundu

Alesi, 'havai fişek' şakasının ardından mahkemede suçsuz bulundu
Daha fazlası
Ezel Tan
Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"
Formula 1

Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"

Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"
Formula 1

Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"

Vettel: "Başka bir yerde, F1'deki kadar iyi olamam"
Formula 1

Vettel: "Başka bir yerde, F1'deki kadar iyi olamam"

Son Haberler

Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"
Formula 1 Formula 1

Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"

Lewis Hamilton, şimdiye kadar 300. Grand Prix'sinden sonra yarış kazanan herhangi bir isim olmamasını önemsemiyor.

Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"

Felipe Massa, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde değişiklikler yapmaya ihtiyaç duyduğunu fakat bunu "doğru şekilde" yapması gerektiği söyledi.

Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"
Formula 1 Formula 1

Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"

Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor, Sebastian Vettel'in şartlar biraz kendine uymadığında ortalama bir pilota dönüştüğünü ve onu asla Lewis Hamilton ile aynı seviyeye koymayacağını söyledi.

Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?
Formula 1 Formula 1

Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?

Eski F1 aerodinamik şefi Eric Blandin, Red Bull ve Mercedes'in uzun süredir devam eden Formula 1 başarılarının altında yatan nedenler olarak bu iki şirketin zirvesindeki istikrar ve tutarlılığı gösterdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.