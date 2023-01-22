Arrivabene yolsuzluk soruşturması sonrası ceza aldı

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Maurizio Arrivabene, Sergio Marchionne tarafından 2015 yılında Ferrari takım patronluğu görevine getirilmiş ve 2019 yılına kadar bu görevi üstlenmişti.

Sonrasında yerine Mattia Binotto geçti ve Arrivabene de motor sporları dünyasından çekildi.

Takımdan ayrılmasının ardından İtalya'nın en başarılı futbol kulüplerinden Juventus'un CEO'su olan Arrivabene, geçen yılın sonuna kadar bu görevi üstlenmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs 2021'de Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli bir operasyon başlatmıştı.

Maurizio Arrivabene, Ferrari Takım Patronu Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve CEO Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etti.

Şimdi ise İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Juventus için 15 puan silme cezası kararı verdi.

Aynı zamanda kulübün yönetiminde yer almış bazı isimlere de ceza verildi; bu isimlerin arasında 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Arrivabene'de bulunmakta!

Arrivabene böylelikle iki yıl boyunca futbol dünyasında yer alamayacak.