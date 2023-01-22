Arrivabene yolsuzluk soruşturması sonrası ceza aldı
Adı mali yolsuzluğa karışan eski Ferrari takım patronu Maurizio Arrivabene, 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.
Maurizio Arrivabene, Sergio Marchionne tarafından 2015 yılında Ferrari takım patronluğu görevine getirilmiş ve 2019 yılına kadar bu görevi üstlenmişti.
Sonrasında yerine Mattia Binotto geçti ve Arrivabene de motor sporları dünyasından çekildi.
Takımdan ayrılmasının ardından İtalya'nın en başarılı futbol kulüplerinden Juventus'un CEO'su olan Arrivabene, geçen yılın sonuna kadar bu görevi üstlenmişti.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs 2021'de Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli bir operasyon başlatmıştı.
Maurizio Arrivabene, Ferrari Takım Patronu
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.
Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve CEO Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etti.
Şimdi ise İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Juventus için 15 puan silme cezası kararı verdi.
Aynı zamanda kulübün yönetiminde yer almış bazı isimlere de ceza verildi; bu isimlerin arasında 2 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Arrivabene'de bulunmakta!
Arrivabene böylelikle iki yıl boyunca futbol dünyasında yer alamayacak.
Alakalı video
Brown: "McLaren, WEC'e katılmaya hazır değil"
Alesi, 'havai fişek' şakasının ardından mahkemede suçsuz bulundu
Son Haberler
Gözünü zafere diken Hamilton: "Benim gibi bir sürücü hiç olmadı"
Lewis Hamilton, şimdiye kadar 300. Grand Prix'sinden sonra yarış kazanan herhangi bir isim olmamasını önemsemiyor.
Massa: "Ferrari'nin sorunlara doğru ve hızlı çözümler getirmeye ihtiyacı var"
Felipe Massa, Ferrari'nin yeni sezon öncesinde değişiklikler yapmaya ihtiyaç duyduğunu fakat bunu "doğru şekilde" yapması gerektiği söyledi.
Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"
Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor, Sebastian Vettel'in şartlar biraz kendine uymadığında ortalama bir pilota dönüştüğünü ve onu asla Lewis Hamilton ile aynı seviyeye koymayacağını söyledi.
Mercedes ve Red Bull'un başarılarının sırrı ne?
Eski F1 aerodinamik şefi Eric Blandin, Red Bull ve Mercedes'in uzun süredir devam eden Formula 1 başarılarının altında yatan nedenler olarak bu iki şirketin zirvesindeki istikrar ve tutarlılığı gösterdi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.