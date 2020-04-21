Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!

Koronavirüs dünyada çok sayıda insana bulaşmış durumda şimdiye kadar 2 milyon 478 bin 634 kişiye bulaştı. 170 bin 389 kişi ise hayatını kaybetti.

İtalya'da ise 181 bin 228 onaylanmış vaka bulunurken, bunlardan 24 bin 114'ü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Pirelli'den Mario Isola'nın gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yaptığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi benzer bir haber de Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene'den geldi.

Arrivabene, 2014-19 yılları arasında Ferrari'nin takım patronuydu ve takımın Mattia Binotto'ya destek çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

İtalya'nın en zengin isimlerinden birisi olan Arrivabene, koronavirüsle mücadele eden İtalya'da hastaların daha hızlı taşınabilmesi için gizli şekilde şoförlük yapmaya başladı.

Arrivabene bunu gönüllü olarak yapıyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor.

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, Il Resto del Carlino'daki yazısında "Huysuz üslubunun aksine büyük bir kalbe sahip olan Arrivabene, şimdiye kadar kimseye söylemedi ancak koronavirüs fırtınası ortaya çıktığından beri hastaları kliniğe taşıyan araçları sürüyor. Kısacası bir şoför oldu." ifadelerini kullandı.

Turrini, 63 yaşındaki Arrivabene'nin İtalya'nın neresinde veya nasıl bir aracı kullandığı hakkında bilgi vermedi.