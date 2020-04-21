Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!

paylaşım
yorumlar
Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!
Ekleyen:
, Editör
21 Nis 2020 08:11

Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene, koronavirüsün ciddi şekilde etkilediği İtalya'da, hastaların kliniklere götürülebilmesi için şoförlük yapmaya baladı.

Koronavirüs dünyada çok sayıda insana bulaşmış durumda şimdiye kadar 2 milyon 478 bin 634 kişiye bulaştı. 170 bin 389 kişi ise hayatını kaybetti.

İtalya'da ise 181 bin 228 onaylanmış vaka bulunurken, bunlardan 24 bin 114'ü hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Pirelli'den Mario Isola'nın gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yaptığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi benzer bir haber de Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene'den geldi. 

Arrivabene, 2014-19 yılları arasında Ferrari'nin takım patronuydu ve takımın Mattia Binotto'ya destek çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.

İtalya'nın en zengin isimlerinden birisi olan Arrivabene, koronavirüsle mücadele eden İtalya'da hastaların daha hızlı taşınabilmesi için gizli şekilde şoförlük yapmaya başladı.

Arrivabene bunu gönüllü olarak yapıyor ve karşılığında hiçbir şey almıyor.

Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen Leo Turrini, Il Resto del Carlino'daki yazısında "Huysuz üslubunun aksine büyük bir kalbe sahip olan Arrivabene, şimdiye kadar kimseye söylemedi ancak koronavirüs fırtınası ortaya çıktığından beri hastaları kliniğe taşıyan araçları sürüyor. Kısacası bir şoför oldu." ifadelerini kullandı.

Turrini, 63 yaşındaki Arrivabene'nin İtalya'nın neresinde veya nasıl bir aracı kullandığı hakkında bilgi vermedi.

Sonraki haber
Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş

Önceki haber

Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
66 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Barrichello: "Williams, "paralı" pilotları yarıştırmanın bedelini ödüyor"

1s
2
Formula 1

Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş

39dk
3
Formula 1

Force India'nın eski patronu Mallya iade davasını kaybetti

4
Formula 1

Ricciardo: “Button’ın 2011'de Hamilton’ı yenmesi hafife alınıyor”

5
Formula 1

Steiner: "Gene Haas beklemeye hazır ama sonsuza kadar değil"

2s

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!
F1

Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!

Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş
F1

Hamilton, koronavirüs sonrası Bali'ye gitmiş

Barrichello: "Williams, "paralı" pilotları yarıştırmanın bedelini ödüyor"
F1

Barrichello: "Williams, "paralı" pilotları yarıştırmanın bedelini ödüyor"

Steiner: "Gene Haas beklemeye hazır ama sonsuza kadar değil"
F1

Steiner: "Gene Haas beklemeye hazır ama sonsuza kadar değil"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 20 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.