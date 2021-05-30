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Formula 1 Haberler

Arrivabene, Juventus'un yeni CEO'su olmaya yakın

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene, Juventus kulübünün yeni CEO'su olmaya yakın görünüyor.

Arrivabene, Juventus'un yeni CEO'su olmaya yakın

2015 yılında Ferrari'nin takım patronu olan Maurizio Arrivabene, 2019 yılının başına kadar bu görevi üstlenmişti.

2018 yılında kaçan şampiyonluk sonrası görevinden ayrılan Arrivabene'nin yerini Ferrari'nin teknik direktörü Mattia Binotto almıştı.

Arrivabene, kariyeri boyunca hep başarılı ve büyük şirketlerde üst düzey görevler üstlendi ve uzun süredir Juventus Futbol Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi.

2019'dan beri sık sık Arrivabene'nin Juventus'un yeni CEO'su olacağı söyleniyordu ancak beklenen hamle bir türlü gerçekleşmemişti.

Bu yıl Juventus, teknik direktör Andrea Pirlo önderliğinde istediği sonuçları alamadı ve şampiyonluğu Inter'e kaybetti. Bundan ötürü Pirlo'nun görevine son verilirken, yerine Max Allegri getirildi.

İtalyan La Stampa'ya göre Juventus, Maurizio Arrivabene'yi de yeni CEO olarak atamak istiyor ve bu konuda İtalyan patronla görüşüyor. Aynı iddia La Gazetta dello Sport tarafından da paylaşıldı.

Ayrıca bazı İtalyan kaynaklar, CEO görevine yerine başka bir göreve getirilebileceğini de iddia ediyorlar. Bu durumun yakında netleşeceği düşünülüyor.

Arrivabene, Agnelli ailesiyle oldukça yakın bağlara sahip ve ayrılığından sonra adı zaman zaman yine Ferrari ile anılmıştı.

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Editör Kemal Şengül

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