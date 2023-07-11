Arrivabene: "Ferrari şu anda desteğe ihtiyaç duyuyor"
Ferrari'nin eski patronu Maurizio Arrivabene, İtalyan ekibin desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Ferrari bu yılın başında Mattia Binotto'nun yerine Alfa Roemo'da görev yapan deneyimli Frederic Vasseur'ü getirmişti.
Ferrari, Vasseur önderliğinde henüz beklentileri karşılayamadı ve geçen yılın aksine galibiyet savaşı veremiyor.
2014 sonundan 2019'un Ocak ayına kadar İtalyan ekibin başında yer alan Maurizio Arrivabene, Vasseur hakkında konuşmak için erken olduğunu düşünüyor fakat takıma destek verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Arrivabene, Sky İtalya'ya verdiği röportajda söyledi: "Vasseur ile tanışıklığım var. Alfa Romeo'da çalıştığı dönemde harika bir iş çıkardı ve geleceğin şampiyonu Charles Leclerc'i de keşfetti."
"Fakat Maranello'da çalışmak kolay değildir. Bu, çok sayıda çalışanı olan tamamen farklı bir organizasyon. Ferrari markası harikadır fakat onu temsil etmek çok zordur çünkü sürekli olarak büyük baskı altında olursunuz."
"Tüm mekanizmaların çalışmasını ve Ferrari'nin İtalya'yı temsil ettiğini anlamak için zaman gerekiyor."
"Ferrari'nin Silverstone'da elde ettiği sonuçlardan bir taraftar olarak memnun değilim fakat açıkça görülüyor ki böyle zor zamanlarda takımın desteğe ihtiyacı var."
"Bir liderin rolü de takımını her zaman motive etmektir."
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