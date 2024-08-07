Arrivabene: "Leclerc ve Hamilton'ın iyi bir araca ihtiyacı var, Verstappen bile cebinden 0.2 saniye çıkaramaz"

Charles Leclerc, bu yıl inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve Monako zaferinden bu yana zaman zaman beklentileri karşılamadı.

İtalyan basınına konuşan Ferrari'nin eski takım patronu Maurizio Arrivabene, Leclerc'le ilgili bir soruya yanıt verdi.

Arrivabene şöyle dedi: ‘’Leclerc bir kriz içerisinde değil, sadece anlık bir hayal kırıklığı yaşıyor."

"Kendisine saygı duyulmasına, anlaşılmasına ve ayrıca ondan en iyisini nasıl alacağını bilen insanlara ihtiyacı var."

"Eğer bir kişi yeteneğe sahipse bunu bir anda kaybetmez, Charles’ın karşı karşıya kaldığı durum da tam olarak bu.’’

‘’Lewis onun gelişimine yardımcı olabilir, çünkü griddeki ilk rakibiniz her zaman takım arkadaşınızdır."

"Ancak çoğu şey ellerindeki araca bağlı olacak. Griddeki ana fenomen Max Verstappen ama onun performansı da tamamen araca bağlı."

"Yine de o bile cebinden 0.2-0.3 saniye çıkarabilecek kapasitede değil."