Arnoux: "Verstappen ve Red Bull bazı yarışlarda rakiplerini ezip geçti"

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Max Verstappen ve Red Bull'un 2022 sezonunda ortaya koyduğu performansa söylenebilecek çok fazla şey yok. Red Bull 22 yarışın 17'sini, Verstappen ise bu 17 yarışın 15'ini kazandı.

Sonuç olarak iki taraf da rahat şekilde mutlu sona ulaştı ve Mercedes'in hakimiyetine son vermiş oldu.

Rene Arnoux, hem Red Bull hem de Verstappen'in bu yılki performansını övdü.

Arnoux, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Bu yıl Verstappen ve Red Bull çok üstündü.

"Örneğin Zandvoort gibi birkaç yarışta herkesi ezip geçti."

"Bana göre Charles Leclerc yetenek anlamında ona yakın ama Verstappen'in elinde hâlâ biraz daha fazlası var." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'e rakiplerinden "biraz daha fazlasını" veren şeyin ne olduğu sorulduğunda Arnoux, Verstappen'in zafere ulaştığı ve şampiyonluğu garantilediği, Japonya GP'deki startını işaret etti.

"Orada ne yaptığına bakın... Yağmur altında mükemmel bir geçişe imza attı."

"Eğer ihtiyacı varsa, o zaman pistteki herkesten daha geç fren yapabiliyor."

Arnoux, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in Hollandalı pilotla boy ölçüşemeyeceğini düşünüyor ve "İnsanların Perez'in Max ile aynı araca sahip olmadığına yönelik sözleri sadece saçmalık." diye ekliyor.

Arnoux ayrıca yeni sezonda mücadelenin artmasını umuyor.

"Umarım önümüzdeki yıl Mercedes 2022'ye kıyasla daha güçlü bir performans sergiler."

"Ayrıca Ferrari'nin de aynı seviyede olmasını diliyorum, böylece diğer iki üst düzey takımla eşit şartlarda yarışabilirler."

"Daha da önemlisi, rekabetin son ana kadar devam etmesini istiyorum."