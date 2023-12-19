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Arnoux: "Red Bull iyi bir araç üretirse, rakip takımların işi zor"

Eski Formula 1 pilotu Rene Arnoux'a göre Red Bull iyi bir araç ürettiği takdirde Max Verstappen yine iyi bir sezon geçirebilir.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Eski bir Formula 1 pilotu olan René Arnoux, 70'lerin sonundan 80'lerin sonuna kadar yaklaşık 150 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte Renault, Ferrari ve Ligier gibi takımlarla mücadele etti.

O dönem şampiyonadaki en hızlı sürücülerinden biri olarak kabul görüyordu.

Hâlâ Formula 1 ile temasını sürdürüyor, bazen yarış hafta sonlarına katılıyor ve tarihi araçlarla yapılan yarışlarda yer alıyor.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda da 2023 sezonunu özetledi.

Geçtiğimiz yaz 75. yaş gününü kutlayan Fransız pilot, "Max Verstappen harika bir sürücü fakat aynı zamanda  harika bir aracı var."

"Red Bull'un araç üstü görüntülerine -nasıl fren yaptığına, direksiyonla nasıl çalıştığına ve virajlarda ideal çizgiyi nasıl seçtiğine- bir bakın."

"Diğer sürücüler sürekli olarak direksiyonla çizgi belirlemek zorunda kalıyor."

"Eğer Red Bull Racing 2024'te bu kadar iyi bir araca sahip olursa, Verstappen'in rakipleri yine zor bir sezon geçirecek." dedi.

Sonrasında Charles Leclerc'e değinen Arnoux, "Bana göre Leclerc dünyanın en iyi yarışçılarından biri ve Verstappen ile aynı seviyede sayılabileceğini düşünüyorum."

"Max belki biraz daha agresif denebilir. Ancak az önce de söyledim; böyle bir araca sahip olduğu için bu kadar yüksek sonuçlar elde etmesi kolaylaşıyor." diye ekledi.

Son olarak da Carlos Sainz'la ilgili, "Carlos Sainz diğer yarışların çoğunda beklentilerin altında bir performans sergilemesine rağmen, Singapur'da olağanüstüydü." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

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