Arnoux: "Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmıyorum"
Eski Formula 1 pilotu Rene Arnoux, farklı konuları gündeme getiren Lewis Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmadığını söyledi.
Lewis Hamilton, önümüzdeki ay 38 yaşına girecek. Yakın Formula 1 tarihinde sadece Alain Prost ve Nigel Mansell bu yaşta dünya şampiyonu olabildi.
Bu nedenle İngiliz pilotun, Michael Schumacher'i geçerek tüm zamanların en çok şampiyon olan tek ismi olması için nasıl bir çaba ortaya koyacağı merak konusu.
2022, Hamilton'ın kariyerinin en kötü sezonuydu. Yılın büyük bölümünde pek de rekabetçi olmayan Mercedes'iyle ikincilikten öteye gidemedi.
Öte yandan Hamilton, pist dışındaki farklı konularda aktif olmaya devam ediyor. Modadan insan haklarına kadar pek çok alanda aktif olan Hamilton, adından fazlasıyla söz ettiriyor.
Renault ve Ferrari'nin eski pilotu René Arnoux, La Gazzetta dello Sport'a verdiği uzun röportajda Hamilton'ın pist dışındaki tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi.
Arnoux, "Hamilton'ı bir karakter olarak çok sevdiğim söylenemez."
"Mercedes'ten aracı siyaha boyamasını istemesi hoşuma gitmedi. Benim için hayal kırıklığıydı. Toto Wolff'un yerinde olsaydım yarı siyah, yarı beyaz yapardım."
"Bu çok daha etkili ve olumlu bir mesaj olurdu. Bana sorarsanız daha mantıklıydı."
"Siyah-beyaz sorununu körükleyen insanlardan bıkmış durumdayım."
"Ayrıca onun giyim tarzını da beğenmiyorum. Bu onun seçimi, sonuçta herkes istediğini yapar."
"Fakat fark edilmeye ya da bir şey kanıtlamaya ihtiyacı yok. Bu şekilde giyinerek neyi kanıtlamak istediğini anlamıyorum."
"Öbür yandan bir sürücü olarak onun hakkında söylenecek hiçbir şey yok." dedi.
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