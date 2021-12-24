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Arnoux: "Ferrari'nin yönetim değişikliğine ihtiyacı var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Rene Arnoux, Ferrari yönetiminde değişiklik olmadan, başarı geleceğini düşünmüyor.

Arnoux: "Ferrari'nin yönetim değişikliğine ihtiyacı var"

Ferrari, 2018'de şampiyonluk savaşına katılmasına, 2019'un belli bir kısmında iyi sonuçlar almasına rağmen, geçen yılla birlikte geriye düştü ve tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bıraktı.

Takım bu yıl atılım yapsa da, hâlâ Red Bull ve Mercedes seviyesinde olmadıkları görülüyordu. Bunun bir kısmı, takımın tüm kaynaklarını 2022'ye aktarmasından kaynaklanıyor.

Çünkü Ferrari, 2022'deki kurallara çok önem veriyor ve bunun şampiyonluk yolunda kendileri için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Bunun ötesinde Ferrari, takım içerisinde ciddi değişiklikler yapmamayı seçti ve genel olarak elindeki ekibe güveniyor.

Ancak eski F1 pilotu Rene Arnoux, son üç yıla bakıldığında, yönetim değişikliği olmadığı sürece, başarının geleceğini düşünmüyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Arnoux, şöyle dedi: "Geçen yıl, Ferrari için oldukça kötü bir yıldı. Dünyanın en iyi takımına layık değildi."

"Jean Todt oradayken ikinci olmaktan nefret ederdi, bundan utanırdı. Onunla yarışmak isterdim. Bir şampiyonluk kazanabilirdim."

"Üçüncü bitirip mutlu olamazsınız, tur başına bir saniye yavaş kalamazsınız."

"Ayrıca kurallar değiştiği diye Ferrari'nin rekabetçi olacağını söylemek anlamsız. Üç yıldır yolunda gitmeyen şeyler var. Para deseniz var, ekip harika, fabrikada gerekli kabiliyet var ancak en tepede doğru insanlar yoksa işler doğru şekilde gitmez."

"Ekibin tepesini değiştirmezseniz, sonuçların değişeceğin nasıl umut edebilirsiniz bilmiyorum."

"Bazı motorların patlaması pahasına Verstappen ve Hamilton'la mücadeleye dönmeleri gerekiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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