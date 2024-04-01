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Formula 1

Arnoux: "Ferrari, takımlar şampiyonu olabilir"

Eski F1 pilotu Rene Arnoux, Ferrari'nin takımlar şampiyonluğu için mücadele edebileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 2nd position, arrives in Parc Ferme

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 2nd position, arrives in Parc Ferme

Mark Sutton / Motorsport Images

René Arnoux, on yıldan fazla bir süre Formula 1'de yarıştı ve e kariyerini 1989'da sonlandırdı.

1983 ve 1984 yıllarında Ferrari ile iki sezon geçiren Fransız motor sporları duayeni, hâlâ Formula 1'de neler olup bittiğini yakından takip ediyor ve Ferrari'nin Avustralya'daki dublesinden sonra işlerin değişmiş olabileceğini düşünüyor.

Arnoux Gazzetta dello Sport'a verdiği bir röportajda, "Carlos Sainz Avustralya'da fevkalade bir iş yaptı."

"Max Verstappen'in mücadelenin dışında kaldığı açık fakat Ferrari'de bundan tam olarak yararlanmayı başardı."

"Ferrari SF-24'ün geçen yılki araçtan daha hızlı olduğunu zaten biliyoruz ve İtalyan ekibin Red Bull'a çok daha yakın olduğunu da görüyoruz. Bu durum Avustralya'da bir kez daha teyit edildi."

"Ferrari şu anda Red Bull'un gerisinde fakat neredeyse onların seviyesine geliyorlar. Üstelik sadece Max Verstappen'in her iki Ferrari'den daha iyi performans göstermeyi başardığı faktörü de var."

"Bence Frederic Vasseur, takımın kısa bir süre içinde mevcut teknik düzenlemelerdeki avantajları kullanmasını sağladı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Onun yönetiminde Ferrari daha da güçlendi ve aradaki farkı kademeli olarak kapatmayı başardı."

"Buna ek olarak, Vasser'ün tespit edebildiği pek çok sorunu çözdüğünü görüyorum. Bu şekilde devam ederse Ferrari'nin düzenli olarak zaferler kazanacağına inanıyorum."

"Takımlar şampiyonası için mücadele edebileceklerini düşünüyorum. Tabii ki Carlos Sainz ve Charles Leclaire'in Red Bull sürücülerini aktif şekilde zorlaması gerekiyor."

Arnoux aynı zamanda Red Bull içindeki durumu da değerlendirdi.

"Her şeyden önce, Horner'la ilgili tüm bu konuşmaların sona ermesini umuyorum."

"İki takım arasında gerçek bir mücadele görmek istiyorum. Bu nedenle Ferrari'nin her pistte Red Bull ile arasındaki farkı kapatmasını ve ardından da takımlar şampiyonası için mücadeleye girebilmesini diliyorum."

"Böyle bir olasılık var çünkü Sergio Perez şu ana kadar en iyisi değil. Aslında bu sezon ciddi bir sorunla karşılaşmazsa Ferrari'nin takımlar şampiyonluğu şansının Red Bull'dan bile daha yüksek olacağına eminim."

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