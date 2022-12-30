Arnoux: "Ferrari, Binotto'yu çok önce değiştirmeliydi"
Eski Formula 1 pilotu Rene Arnpux, Ferrari'nin Mattia Binotto ile yola deva etme kararından memnun görünüyor.
Ferrari patronu Mattia Binotto, 2022 Formula 1 sezonunun ardından İtalyan takımdaki görevinden istifa etti ve yarın itibariyle İtalyan şirketten ayrılıyor.
Binotto, bir mühendis olarak katıldığı Ferrari'de takım patronluğu görevine kadar yükseldi ancak teknik taraftaki başarısını buraya taşıyamadı.
Özellikle yönetim anlamında yaptığı bazı hatalar büyük tartışmalara yola açarken, eski F1 pilotu Rene Arnoux, İtalyan patronla yolların ayrılması kararını destekliyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Arnoux, "Binotto'nun yerine başka bir ismin geçmesi gerektiğini birden fazla kez söyledim."
"Formula 1'de takım yönetirken yaptığı hataların affedilemez olduğuna inanıyorum."
"Hiçbir zaman Binotto'nun tarafında olmadım. Sürekli 'gelecek yıl daha iyi olacak, gelecek yıl daha iyi olacak' diye konuşan biri bu işi hak etmiyor demektir."
"Dünyanın en iyi takımının başındayken yaptığınız bu yorum kabul edilebilir değil."
"Jean Todt'u sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz ama o asla 'Gelecek yıl daha iyi olacak' gibi bir şey demezdi."
"Kazanır ve sonra gelecek yılı düşünürdü. Ne yazık ki modern Formula 1'de Jean Todt ve Ron Dennis gibi çok az insan var." dedi.
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