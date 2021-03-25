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Formula 1 / Son dakika

Araştırmalar, F1’in 2022 yılında 1 milyar taraftara ulaşabileceğini gösteriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Yeni araştırmalar, Netflix’in ‘Drive to Survive’ belgeseli ve resmî Formula 1 Espor ekinliklerinin şampiyonaya olan ilgiyi artırdığını, bunun sayesinde de serinin 2022 yılında 1 milyar taraftara ulaşabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar, F1’in 2022 yılında 1 milyar taraftara ulaşabileceğini gösteriyor

1 milyar tahmini spor endüstrisi analiz şirketi Nielsen Sports tarafından ortaya atıldı.

Nielsen’ın tahmini 16-69 yaşları arasında F1’e ilgi duyan bireylerin analizini içeriyor ve özellikle 16-35 yaş aralığında belirgin bir artış olduğu gözlendi.

Nielsen şirketinden yapılan açıklamada bunun, Netflix’in popüler belgeseli ‘Drive to Survive’ ve E spor için YouTube ve Twitch gibi platformlar aracılığıyla yeni kitleleri çekmeye yardımcı olan genç ve sosyal medya meraklısı sürücülere sahip olması sayesinde gerçekleştiğine yer verildi.

Nielsen şirketinin tahmini şöyle açıklandı: ‘’Geçtiğimiz yıl, 10 bölgede F1’e olan ilgi 73 milyon kişiyle %20 arttı. Bu 10 bölge: Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, Güney Kore, İspanya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler.’’

Şirket F1’in aylık %1.1’lik büyümesini göz önünde bulundurarak, 2022 Nisan ayında toplam 1 milyar taraftara ulaşacağını düşünüyor.

Nielsen, 16-35 yaş aralığındaki yeni fanların, yukarıdaki belirtilen pazarlarda, son zamanlardaki büyümenin %77’sini oluşturduğunu ve yıllık analizlere göre 2020 Ocak’ta %40 olan bu yaş aralığı, bu yıl %46’ya ulaştı.

Nielsen Sports’un hak sahiplerinin başkanı Tom McCormack konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’F1, 16-35 yaş aralığına hitap eden içerik sunumunu genişleme stratejisinden faydalanmaya devam ediyor.’’

‘’Lando Norris gibi şu an griddeki genç ve sosyal medya bilgisi olan sürücüler, Twitch ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla yeni izleyicilere ulaşmaya yardımcı oluyor.’’

‘’Bu platformları ve Netflix’in Drive to Survive serisini sahiplenerek, Formula 1 spora yeni katılanları, uzun süreli fanlara dönüştürüp, hiç görülmemiş ilgi seviyeleri yaratmak konusunda hazır.’’

‘’F1, #WeRaceAsOne girişimine olan desteğini devam ettiriyor. Bu girişim, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, dahiliyet ve topluluk değerlerine odaklanıyor. Aynı zamanda genç demografik de bu değerlere çok önem veriyor.’’

F1’in araştırma ve analiz yöneticisi Matt Roberts ise şunları ekledi: ‘’Nielsen’ın araştırması, sporu ve taraftarların nasıl bağ kurduğunu anlayabilmek için çok önemli.’’

‘’İlgide gördüğümüz artış çok cesaretlendirici ve F1’i lider küresel sporlardan biri olarak destekliyor.’’

‘’Özellikle 16-35 yaş aralığındaki artış, F1’in dijital, sosyal ve Espor programlarımızın bir etkisi olduğunu gösteriyor.’’

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Editör Alex Kalinauckas

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