Araçtan memnun olmayan Sainz: "En azından günü kurtardık"

Ferrari için sprint sıralama turları pek de iyi geçmedi; Carlos Sainz sıralama turlarında beşinci olurken, Charles Leclerc kaza yapmasının ardından yedinci oldu.

Seans sonrası konuşan Sainz şöyle dedi: "Kuru zeminde SQ1 ve SQ2'de sorunsuz şekilde ilerleme kaydettik. Fakat sonra yağmur yağmaya başladı. Geçiş lastikleriyle pit yolunda uzun süre bekledik, hava soğudu ve sonra Charles ile beraber lastikleri ısıtmakta zorlandık."

"Sanırım o spin attı ya da kaza yaptı ve ben de aynı şeyi yaşamadığım için şanslıyım."

"Sıcaklıktan çok etkilendik ve iyi bir SQ3 yapamadık fakat yine de sonunda elde ettiğim dördüncü veya beşinci pozisyonla günü kurtardığımı düşünüyorum."

Ne kadar zor olduğu sorusuna Sainz, "Rüzgar çok fazla esiyor. Yol tutuşun kötü olmadığı virajlar var, ancak rüzgarın arkadan estiği ve aracın yol tutmadığı virajlar da var."

"Buna ıslak asfaltı ve geçiş lastiğini de eklerseniz, mesela son virajda pistte kalmak neredeyse imkansızdı."

"Burası sıralama turları için çok zor bir pist ama dediğim gibi günü kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.

Son olarak yarıştan beklentiler sorulduğunda şöyle dedi: "Yarın ne var? Sabah sprint yarışı yapılacak, sonra kapalı park kalkacak ve aracı değiştirebileceğiz."

"Sprint yarışından sonra araçta birkaç ayar değişikliği istiyorum çünkü kendimi rahat hissetmiyorum."

"Sıralama turlarında aracı geliştirebileceğimiz birkaç fikrim var."

"Sprint yarışında elimizdekilerle hayatta kalmalı ve beşinci sıradan iyi bir noktaya gelmeliyiz."