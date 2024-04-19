Araçtan memnun olmayan Sainz: "En azından günü kurtardık"
Carlos Sainz, henüz Çin'de araç içerisinde rahat olmadığını fakat ilk beşe girerek "günü kurtardığını belirtti.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari için sprint sıralama turları pek de iyi geçmedi; Carlos Sainz sıralama turlarında beşinci olurken, Charles Leclerc kaza yapmasının ardından yedinci oldu.
Seans sonrası konuşan Sainz şöyle dedi: "Kuru zeminde SQ1 ve SQ2'de sorunsuz şekilde ilerleme kaydettik. Fakat sonra yağmur yağmaya başladı. Geçiş lastikleriyle pit yolunda uzun süre bekledik, hava soğudu ve sonra Charles ile beraber lastikleri ısıtmakta zorlandık."
"Sanırım o spin attı ya da kaza yaptı ve ben de aynı şeyi yaşamadığım için şanslıyım."
"Sıcaklıktan çok etkilendik ve iyi bir SQ3 yapamadık fakat yine de sonunda elde ettiğim dördüncü veya beşinci pozisyonla günü kurtardığımı düşünüyorum."
Ne kadar zor olduğu sorusuna Sainz, "Rüzgar çok fazla esiyor. Yol tutuşun kötü olmadığı virajlar var, ancak rüzgarın arkadan estiği ve aracın yol tutmadığı virajlar da var."
"Buna ıslak asfaltı ve geçiş lastiğini de eklerseniz, mesela son virajda pistte kalmak neredeyse imkansızdı."
"Burası sıralama turları için çok zor bir pist ama dediğim gibi günü kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.
Son olarak yarıştan beklentiler sorulduğunda şöyle dedi: "Yarın ne var? Sabah sprint yarışı yapılacak, sonra kapalı park kalkacak ve aracı değiştirebileceğiz."
"Sprint yarışından sonra araçta birkaç ayar değişikliği istiyorum çünkü kendimi rahat hissetmiyorum."
"Sıralama turlarında aracı geliştirebileceğimiz birkaç fikrim var."
"Sprint yarışında elimizdekilerle hayatta kalmalı ve beşinci sıradan iyi bir noktaya gelmeliyiz."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari pilotları, Çin GP sprint görüşmeleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyor
Ricciardo: "Şu ana kadarki en iyi hafta sonum"
Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"
Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Evans yakın takibini sürdürüyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar