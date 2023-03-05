Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, testlerde çok başarılı bir performans sergilemiş ve oldukça güçlü sonuçlar almayı başarmıştı.

Ancak aynı performansı, bu hafta sonu Bahreyn'de göstermekte zorlandı. Buna rağmen pole pozisyonunu aldı.

Hollandalı pilot, basın toplantısında şöyle dedi: "Ekstra mutluyum çünkü sıralama turlarına kadar tüm hafta sonum çok zor geçti."

"Testlerde sahip olduğum dengeyi bir türlü bulamadım ve aracı en iyi hale getirmek için gerçekten çok mücadele ettim."

"Q1 başladı ve her şey biraz daha iyi hissettirdi ama yine de mükemmel değildi diyebilirim. O yüzden evet, 3. bölümde bu turları atabildiğimiz için çok mutluyum."

"Hâlâ mükemmel olmadığını ama daha iyi bir yönde olduğumuzu hissediyorum. Dolayısıyla, bir sonraki yarış için, teste kıyasla durumun neden bu kadar farklı olduğunu analiz etmemiz gerekecek."

"Fakat yine de iki araçla birden ilk üçteyiz. Geçen yılın ardından bunun bizim için yine çok güçlü bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."

"Yani evet, bundan çok mutluyum."

Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu hafta sonu aracı ne kadar değiştirmek zorunda kaldıkları sorusuna Verstappen, "Çok fazla. Sola gittim, sağa gittim, ortayı denedim ve bir orta yol bulmaya çalıştım."

"Yani bu kadar büyük değişiklikler yapmak biraz alışılmadık bir durum. Fakat dediğim gibi, sıralama turlarında muhtemelen hafta sonu boyunca sahip olduğum en iyi dengeyi buldum."

"Turlarım da fena değildi. Genel olarak oldukça memnunum."

"Normalde yarış tempomuz, sıralama turlarına göre daha iyi olur. Umarım yarın bunu tekrar gösterebiliriz." cevabını verdi.

Verstappen, pole pozisyonuna neden bu kadar şaşırdığı sorulduğunda ise, "Testlerden sonra çok mutluydum ve ilk seansta araca bindiğimde büyük bir şok yaşadım."

"Tüm antrenman seanslarında dengeyi bir türlü tutturamadım. Bu yüzden sıralamalarda elde ettiğimiz derecenin çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Sıralama turlarından yarışa durum değişiyor, fakat tek turda da hızlı olmak istiyorsunuz ve bu benim için büyük bir zorluktu."

"Yani yarış hafta sonu için araca takılan her şeyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu parçalar geçen haftayla aynı fakat bunun yeni haliyle bile incelemeliyiz."

"Sadece gelecek hafta sonu için her şeyi tekrar kontrol etmek gerekiyor."

Verstappen, yarışla ilgili ise şunları söylüyor: "Mücadele çok yakın. Elbette iyi bir yarış tempomuz olduğunu gördük ama bunu yarın da göstermemiz gerekiyor."

"Yarış sırasında bazen kontrolümüzde olmayan pek çok şey olabilir. Dolayısıyla kendimize odaklanmalı ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Umarım çılgınca şeyler olmaz."