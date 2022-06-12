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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Araçta "güven sorunu" yaşayan Verstappen, yarışta daha iyi olmayı bekliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm hafta sonu yaşadığı güven problemlerinin ardından

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Araçta "güven sorunu" yaşayan Verstappen, yarışta daha iyi olmayı bekliyor
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Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de tüm hafta sonu istediği dengeyi yakalayamadı ve temiz bir tur atmakta hep zorlandı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan genç sürücü, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Geçen sene de burada üçüncü başlamıştım ve yarış kötü şekilde bitti. Bu yüzden benim için en güzel başlangıç pozisyonu değil! (gülüyor)"

"Açık konuşmak gerekirse eğer aracınız yarış temposunda hızlanıyorsa, o zaman ön taraftaysanız hangi konumdan başladığınızın pek bir önemi yok."

"Bu hafta sonu yine tek tur anlamında gerideydik. Cadde pistlerinde aracı zorlayabilmek için limitlerde sürmek için iyi bir dengeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve aracın dengesi benim için iyi değildi."

"Denge iyi olmadığında, virajları tutarlı şekilde dönemiyorsunuz ve araçta güvende hissetmiyorsunuz. Bugün güven hissi yoktu ancak bu sorun hafta sonu boyunca vardı."

"Üzücü ama yarın yarış temposunda dengenin daha iyi olacağını ve bu sayede de  zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Umarım yarın takım olarak Ferrari'ye baskı yapabilir ve bundan faydalanabiliriz."

"Ancak dediğim gibi tüm hafta sonu boyunca doğru denge bulmak zordu. Durum her seansta devam etti."

Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, düzlüklerde Ferrari'ye oranla daha hızlı gibiydi ve bu durum yarışta kendilerine avantaj getirebilir.

Red Bull'un 9 km/s daha hızlı olup olmadığı sorusuna Verstappen, "9 km/s olup olmadığından emin değilim ama belki biraz daha hızlı olabiliriz. Fakat pek çok şey olabilir. Virajlarda da hızlı olmanız gerekiyor, sadece düzlüklerde hızlı olmak yetmez. Bakalım. Yarın neler olacağını göreceğiz."

"Planımız bir takım olarak mümkün olan en iyi sonucu almak. Bunu yamaya çalışacağız. Burada ilk viraja kadar çok kısa bir mesafe var, bu yüzden startta yapabileceğimiz pek bir şey yok. Fakat dediğim gibi burada uzun bir yarış var. Bakü, pek çok şeyin olabileceği bir pist. Sadece sakin kalmamız ve iyi bir yarış aracına sahip olmaya odaklanmamız gerekiyor."

"Yarışta pek çok şey olabilir. Burada eğer iyi bir yarış temponuz varsa bence yarışta bir şeyler yapabilirsiniz. Yarın için her şeyi en iyi hale getirmek için verilere bakacağız. Sadece aracın lastiklerle iyi çalıştığından emin olmalıyız." dedi. cevabını verdi..

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