Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi
Q1 seansının ardından yolda kalan Valtteri Bottas, seansın ardından aracının yakıtı bittiği ve yakıt numunesi alınamadığı için sıralama turlarından diskalifiye edildi. Bottas, böylelikle 15. sıradan son sıraya gerilemiş oldu.
Silverstone'da sıralama turlarının birinci bölümünü 11. sırada tamamlayan Valtteri Bottas, pite dönüş turunda yolda kalmıştı ve 7. virajda aracını bırakmak zorunda kalmıştı.
Aracındaki gücün kesildiğini söyleyerek yolda kalan ve seansa devam edemeyen Fin pilot, Q2 seansında piste çıkamamış ve 15. sırayı almıştı. Bottas'ın yarışa da 15. sıradan başlaması bekleniyordu ancak seans sonrasında Bottas'ın yolda kalan aracından yakıt numunesi alınamadı.
FIA, Bottas'ın aracının yakıtı bittiği için gerekli olan 1 litrelik yakıt numunesini alamadı ve Alfa Romeo pilotu sıralama turlarından diskalifiye edildi.
Bottas böylelikle Britanya GP'ye son sıradan başlayacak. Bu da Sergio Perez, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Logan Sargeant ve Kevin Magnussen'in bir sıra kazanacağı anlamına geliyor.
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