Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak
Sıralama turlarının ardından aracında bazı değişiklikler yapılan ve Kapalı Park kurallarını ihlal eden Lance Stroll, Meksika Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR23
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