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Aracında değişiklikler yapılan Stroll, Meksika GP'ye de pit yolundan başlayacak

Sıralama turlarının ardından aracında bazı değişiklikler yapılan ve Kapalı Park kurallarını ihlal eden Lance Stroll, Meksika Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, in the pit lane
Meksika GP hafta sonu şu ana kadar Aston Martin için sezonun en kötü hafta sonlarından biri oluyor. 
Meksika'nın yüksek rakımında diğer takımlara kıyasla daha çok zorlanan ve araç dengesi oldukça bıçak sırtında olan Aston Martin'de Stroll sıralama turlarını 17. sırada tamamlamıştı, Alonso ise 13. olabilmişti. 
Stroll zaten arkalardan başlayacağından, Aston Martin Kapalı Park kuralları altında olan araçta bazı ayar değişiklikleri yaptı. Bu da Stroll'ün Meksika'daki yarışa pit yolundan başlayacağı anlamına geliyor. 
Aston Martin, Amerika'da da sıralama turlarının ardından iki aracında ayar değişiklikleri yapmıştı ve iki araç da pit yolundan başlamıştı. Takımın o yarıştaki temposu oldukça iyiydi ve Stroll, 9. sırada finiş görmüştü. 
Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

 
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