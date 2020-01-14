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Formula 1 / Son dakika

"Aptal sezon" Bottas'ı endişelendirmiyor

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"Aptal sezon" Bottas'ı endişelendirmiyor
Ekleyen:
, Editör
14 Oca 2020 09:25

Valtteri Bottas, 2020 sezonunda her ne kadar sürücü pazarında çok fazla spekülasyon çıkacağını bilse de, bunun kendisini endişelendirmediğini söyledi.

Valtteri Bottas, 2016 sonunda Mercedes'e katıldığından beri hep tek yıllık kontratlar imzalıyor ve bu da düzenli olarak geleceğiyle ilgili her yıl spekülasyon çıkmasına yol açıyor.

Son olarak 2019 yılının ardından yerini Max Verstappen'in alacağı konuşulmuştu ancak iyi performans gösterince takımda kaldı.

Bottas, “Elbette her yıl aynı şey oluyor... Kariyeriniz boyunca devam ettiğinde, elbette bir noktada canınızı yakıyor."

"Ama evet, takım durumu biliyor ve bence bu iyi bir şey."

“Bu yıl için bir sözleşmem var ve bundan sonrası için benim veya takımın hiçbir şeyi yok. Sıfırdan başlayacağız."

"Herkesin sözleşmesinin bittiği bir döneme giriyoruz ve bu yüzden zor olacak."

“Yaz başında sürücü pazarında kesinlikle çok fazla spekülasyon olacak."

“Açıkçası herkes gelecek yıl veya sonrası için bir şeyler yapmak istiyor. Fakat herhangi bir baskı olmadığını söyleyebilirim."

"Sadece kendi hedeflerime odaklanacağım ve işimi, kendim için yapacağım." dedi.

Fin pilotun takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın anlaşması da 2020 sonunda bitiyor ve Ferrari'ye gideceği yönünde pek çok spekülasyon bulunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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