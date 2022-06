Apple, yeni F1 filminde Brad Pitt'in oynayacağını doğruladı

Haberi dinle

Senaryosunu Ehren Kruger'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Joseph Kosinski üstleniyor. İkili, daha önce şu anda sinemalarda oynayan Top Gun: Maverick'te de birlikte çalışmıştı.

58 yaşındaki Pitt, Apple'ın henüz adı belli olmayan Formula 1 filminde, serinin en iyi takımlarını yenmek için emeklilikten geri dönen ve çaylak bir takım arkadaşı olan yaşlı bir sürücüyü canlandıracak.

Filmin yapımcılığını Hamilton, Pitt'in Plan B Entertainment şirketi (World War Z'nin yaratıcısı), Jerry Bruckheimer ve Chad Oman üstlenecek.

Filmde, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'un yer alıp almayacağı henüz belli değil. Hamilton, daha önce Call of Duty: Infinite Warfare oyununda ve Cars 2, Cars 3 ve Zoolander 2 gibi filmlerde küçük rollerde ve seslendirmelerde rol almıştı.

Hamilton ayrıca, bir Ultimate Fighting Championship (UFC) yarışmacısının vegan proteinine geçişi hakkındaki 2018 yapımı belgesel filmi The Game Changers'ın de baş yapımcısıydı. Yeni Apple Original Films projesi ise onun ilk tam prodüksiyonlu işi olacak.

ACO Başkanı Pierre Fillon, aktör Brad Pitt ve pilotlar Fotoğraf: Eric Gilbert

Pitt daha önce motor sporlarına büyük ilgi göstermişti ve 2016'daki Le Mans 24 Saat yarışında start bayrağını sallamıştı.

Pitt, birkaç yıl boyunca Le Mans yarışçısı ve mühendis Caroll Shelby ile ilgili bir biyografi üzerinde de çalışmıştı. Ancak Ford vs Ferrari (diğer adıyla Le Mans '66) adıyla çıkan filmin baş rolünde Matt Damon yer aldı.

Senarist Kruger ise Top Gun: Maverick'te çalışmış olmasının yanı sıra, Transformers filmlerinden üçünü ve Revenge Of the Fallen, Dark of the Moon ve Age of Extinction'ın devam filmlerini yazmasıyla biliniyor.

Apple Studios, AppleTV+ orijinal yapımlarına ev sahipliği yapıyor ve Brad Pitt ve George Clooney ile henüz adı belli olmayan başka bir orijinal film üzerinde çalışıyor.