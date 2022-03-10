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Formula 1 Haberler

Apple TV+'tan yeni Lewis Hamilton belgeseli geliyor!

Apple TV+, yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton hakkında yeni bir uzun belgesel hazırlamak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Apple TV+'tan yeni Lewis Hamilton belgeseli geliyor!
Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Henüz adı açıklanmayan proje, İngiliz film yapımcısı Matt Kay tarafından yönetilecek ve yapımcılığını Hamilton, Penni Thow, One Community ve Box to Box Films üstlenecek. Box to Box Films, aynı zamanda Drive to Survive, Senna ve Maradona gibi dizi/filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Belgesel, Hamilton ve ekibine tam erişim imkanına sahip olacak. Pist üstünde ve pist dışında yapılacak çekimlerde, yıldızlardan oluşan bir konuk röportaj kadrosu olacak

Richard Plepper ve Scott Budnick'in de yine yapımcı tarafında yer alması planlanıyor.

Apple TV+ Hamilton belgeselini, NBA yıldızı Earvin 'Magic' Johnson'ın hayat hikayesini de anlatan They Call Me Magic'in de dahil olduğu içerikler listesine eklemiş olacak.

Apple TV+'tan yapılan açıklamada, Hamilton'ın sporda büyük izler bıraktığı ve sporu küresel çapta değiştirdiğine yer verilirken, spordaki siyahi tek sürücü olmasına ve karşılaştığı zorluklara rağmen, yetenekleriyle geldiği noktaya dikkat çekildi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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