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Apple TV+'ın yeni F1 filminde Brad Pitt başrol olacak

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, Şef Editör

Apple’ın dijital yayın platformu Apple TV+ yeni bir Formula 1 filmi yapmaya karar verdi ve başrolde Brad Pitt olacak.

Apple TV+'ın yeni F1 filminde Brad Pitt başrol olacak

Apple'ın dijital yayın platformu Apple TV, içeriklerini güçlendirmek istediği için uzun süredir önemli yatırımlar yapıyor ve bunun için arka planda önemli isimlerle anlaştılar.

Platformu güçlendirmek için George Clooney ve Brad Pitt ile anlaşma imzalayan Apple, Pitt’in başrolünde olduğu bir Formula 1 filmi çekmeye hazırlanıyor.

Deadline'ın özel haberine göre Apple TV+, Pitt'in başrolünde olacağı bu film için önemli bir bütçe ayırdı.

Henüz ismi belli olmayan filmin yönetmeliğini Top Gun: Maverick filmini de yöneten Joseph Kosinski üstlenecek. Senaryosunu da yine aynı filmin senaristi olan Ehren Kruger yazacak.

Deadline'ın haberine göre, filmin bütçesi 130 ila 140 milyon doları buluyor, ki bu da ölçeğini gösteriyor.

Filmin yapımcılığını üstlenebilmek için Disney, MGM, Paramount, Sony, Universal, Netflix ve Amazon'un çekiştiği, ancak Apple'ın galip geldiği aktarıldı.

Aktarılanlara göre Pitt, genç bir pilotun mentoru olmak için emeklilikten dönen ve genç sürücünün takım arkadaşı olarak galibiyet için son bir mücadeleye girişen bir pilotu canlandırıyor.

Şimdilik daha fazla ayrıntı bilinmiyor ancak filme ünlü isimlerin katılacağı ve hatta Lewis Hamilton'ın da filmde yer alacağı söyleniyor.

Yine de İngiliz pilotun kamera önünde mi yoksa kamera arkasında mı yer alacağı belirsiz.

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Fotoğraf: Alexander Trienitz

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