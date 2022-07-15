Apple, Enzo Ferrari dizisi için çalışmalara başladı

Haberi dinle

Apple, dizinin yapımında bazı önemli isimlerle beraber çalışacak.

Bu isimlerden bazıları; Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight, The Hand of God yönetmeni Paolo Sorrentino ve İtalyan suç filmleriyle tanınan Stefano Sollima.

Knight yaptığı bir açıklamada, "Bu efsanevi adam ve ikonik markası hakkında böylesine hatırlatıcı bir hikaye yazmaktan çok büyük heyecan duyuyorum."

"Enzo Ferrari'nin sıra dışı hayatı, dramatik olan kişisel ve profesyonel yolculuğuyla beraber anlatıldı. Ferrari, insan yapısının karmaşık ve büyüleyici bir kutlamasıdır.” ifadelerini kullandı.

Deadline gazetesine göre ismi "Ferrari" olacak olan dizi, Luca Dal Monte’nin kaleme aldığı Ferrari biyografisinden uyarlanacak. Ferrari’nin, yarış takımını ve şirketini kurarken çektiği zorluklara odaklanılacak. Ferrari'nin ilk oğlu Dino'nun ölümü, Mille Miglia kazası, davalar ve bir takım finansal zorluklar gibi konulara da yer verilecek.

Ferrari'nin hayatını konu alan ve adının “Enzo Ferrari” olması beklenen filme gelince; Adam Driver, Enzo Ferrari rolünde oynayacak. Penelope Cruz, Ferrari'nin eşi Laura’yı; Shailene Woodley ise metresi Lina Lardi’yi canlandıracak. Lardi, Ferrari'nin hayatta kalan tek çocuğu Piero'nun annesidir.

Projelerin vizyona girme tarihi henüz açıklanmadı.

Netflix'teki ‘Formula 1: Drive to Survive’ başarısının ardından, Apple TV+ artık daha fazla otomotiv içeriği eklemek istiyor gibi görünüyor. F1 yıldız pilotu Lewis Hamilton hakkında bir belgesel yayına giriyor ve "Speed ​​Racer" dizisinin için de çalışmaların sürdüğüne dair söylentiler var.

1974, Enzo Ferrari ve Luca Di Montezemolo Fotoğraf: Ercole Colombo