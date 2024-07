Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filminin ismi ve fragman yayın tarihi açıklandı!

Apple, 2025 yılında gösterime girecek olan Formula 1 Hollywood filminin adının sadece 'F1' olacağını açıkladı.

Filmin dünya çapında dağıtımı için Warner Bros Pictures ile güçlerini birleştiren F1 ve Apple, 7 Temmuz Pazar günü yayınlayacakları bir teaser ile 'F1' filminin ilk materyalini gözler önüne serecek.

Filmde Brad Pitt, eski bir F1 yıldızı olarak geri dönerek hayali APXGP takımı için yarışacak. Onun yanında çaylak bir sürücü olarak Damson Idris yer alacak.

Diğer oyuncular arasında Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo bulunuyor.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, projenin yapımcılığını üstleniyor ve aynı zamanda filmin senaryosuna katkıda bulunuyor. Film, Top Gun Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer tarafından hazırlanıyor.

Geçen yıl Hollywood'un SAG-AFTRA grevleri nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından, film uluslararası pazarlarda 25 Temmuz 2025'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images