Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filminin ismi ve fragman yayın tarihi açıklandı!

Apple, Formula 1 filminin adını ve resmi fragmanın yayın tarihini açıkladı.

Neva Ünsaldı
F1 Movie with Brad Pitt

Apple, 2025 yılında gösterime girecek olan Formula 1 Hollywood filminin adının sadece 'F1' olacağını açıkladı.

Filmin dünya çapında dağıtımı için Warner Bros Pictures ile güçlerini birleştiren F1 ve Apple, 7 Temmuz Pazar günü yayınlayacakları bir teaser ile 'F1' filminin ilk materyalini gözler önüne serecek.

Filmde Brad Pitt, eski bir F1 yıldızı olarak geri dönerek hayali APXGP takımı için yarışacak. Onun yanında çaylak bir sürücü olarak Damson Idris yer alacak.

Diğer oyuncular arasında Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo bulunuyor.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, projenin yapımcılığını üstleniyor ve aynı zamanda filmin senaryosuna katkıda bulunuyor. Film, Top Gun Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski ve yapımcı Jerry Bruckheimer tarafından hazırlanıyor.

 Geçen yıl Hollywood'un SAG-AFTRA grevleri nedeniyle yaşanan gecikmelerin ardından, film uluslararası pazarlarda 25 Temmuz 2025'te ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Proje üzerindeki çalışmalar son haftalarda hız kazandı ve bu hafta sonu Silverstone'daki İngiliz Grand Prix'sinde, Mercedes'in hayali APXGP renklerinde modifiye ettiği Formula 2 arabası kullanılarak çekimler yapıldı.

Diğer etkinliklerde olduğu gibi, AXGP'nin kendi markasına ait pit garajları var ve burada oyuncu ve ekip çalışıyor.

Bu yıl için diğer çekim mekanları arasında Hungaroring, Spa-Francorchamps, Mexico City, Las Vegas ve Abu Dhabi bulunuyor. Hollywood grevlerinin filmin bütçesini 300 milyon doların üzerine çıkardığına dair raporlar ortaya çıktı, ancak bu rakama yapımcılar tarafından karşı çıkıldı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari, Silverstone'da "iki farklı paket" kullanacak
Sonraki haber Canlı sohbet: Britanya GP 2. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Formula 1
Britanya GP
Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek
Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı

Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Britanya GP
Canlı sohbet: Britanya GP 1. antrenman seansı
Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak

Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak

Formula 1
Britanya GP
Formula 1, Hamilton'ın Mission 44 vakfıyla iş birliği yapacak

Son Haberler

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye