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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Antrenmanlarda kaza yapan Ricciardo'nun durumu iyi

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Antrenmanlarda kaza yapan Ricciardo'nun durumu iyi
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 14:17

Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında kaza yapan Daniel Ricciardo'nun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Daniel Ricciardo ikinci antrenman seansının ilk 30 dakikası geride kalırken dokuzuncu virajda aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarpmıştı.

Kazanın şiddeti büyüktü ve Ricciardo, araçtan çıktıktan sonra topallayarak pist kenarına geldi.

Avustralyalı pilot iyi olduğunu söylese de, kazanın şiddetinden ötürü tıbbi kontrollerden geçmek zorunda kaldı.

Yapılan inceleme sonrasında Avustralyalı pilotun durumunun iyi olduğu ve hafta sonunun kalan kısmında yarışabileceği duyuruldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Kemal Şengül

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