Antrenmanlarda kaza yapan Ricciardo'nun durumu iyi

Daniel Ricciardo ikinci antrenman seansının ilk 30 dakikası geride kalırken dokuzuncu virajda aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarpmıştı.

Kazanın şiddeti büyüktü ve Ricciardo, araçtan çıktıktan sonra topallayarak pist kenarına geldi.

Avustralyalı pilot iyi olduğunu söylese de, kazanın şiddetinden ötürü tıbbi kontrollerden geçmek zorunda kaldı.

Yapılan inceleme sonrasında Avustralyalı pilotun durumunun iyi olduğu ve hafta sonunun kalan kısmında yarışabileceği duyuruldu.