F1 Birleşik Devletler GP antrenman seanslarında dört çaylak pilot pistte olacak
Amerika GP cuma günü antrenman seanslarında, pistte dört çaylak pilot olacak.
Logan Sargeant
Bu hafta sonu tüm çaylaklar arasında, muhtemelen en çok Logan Sargeant gelecek yıl için F1'de bir yer edinme şansına sahip. Amerikalı pilot, uzun süredir genç sürücü akademisi aracılığıyla Williams ile bağlantılı konumda. Nicholas Latifi'nin gelecek yıl Williams'tan ayrılması ile beraber, Sargeant da boş kalan koltuk için ismi geçenler arasında. Sargeant'ın Amerika GP antrenmanındaki performansı, F1 geleceği için belirleyici olabilir.
Sargeant, şu anda Formula 2'deki ilk sezonunda ve şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. İkincilik şansı olmasa da, üçüncü sıradan geriye düşme olasılığı olabilir.
Logan Sargeant, Williams Academy Driver
Fotoğraf: Williams
Theo Pourchaire
Theo Pourchaire, Valtteri Bottas'ın Alfa Romeo'sunu sürecek. Pourchaire, şu an Formula 2 Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor. Ancak Pourchaire, Sargeant'tan daha iyi performans göstermesine rağmen, Formula 1'e yükselme şansı çok daha zayıf görünüyor.
Bunun nedeni, Fransız pilotun Sauber eğitim programına ve dolayısıyla Alfa Romeo ekibine bağlı olması. Alfa Romeo'da ise 2023 için yarışacak her iki pilot da açıklandı ve Pourchaire'e, 2023 için yedek pilot olması için bir sözleşme teklif edildi. Bu sebeple Pourchaire'i de gelecek yıl sık sık pistte göreceğiz gibi duruyor.
Théo Pourchaire, Alfa Romeo
Fotoğraf: Alfa Romeo
Alex Palou
Alex Palou, Chip Ganassi Racing takımı için yarışan bir Indycar pilotu. IndyCar Şampiyonası'nda beşinci olan Palou, cuma günkü antrenmanda Daniel Ricciardo'nun arabasını kullanacak.
Bu yaz arasında Palou, Oscar Piastri olayının çok benzerini yaşamıştı. Palou'nun takımı Chip Ganassi, Twitter'da mevcut sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu ancak birkaç saat sonra Palou; Twitter'da bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğini ve gelecek yıl için başka bir marka olan McLaren'da yarışabileceğini duyurdu. Bu olay daha sonra büyüdü ve davalar açıldı. Yargıçlar, Palou'nun mevcut takımı Chip Ganassi ile kalması gerektiğine karar verdi.
Palou için, F1'e geçiş pek olası görünmüyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Palou'nun 2023 için IndyCar ile zaten bir sözleşmesi var. McLaren ise, Piastri ve Lando Norris ikilisini yakın gelecekte değiştirmeyi düşünmüyor.
Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona
Fotoğraf: Monaco Increase Management
Robert Shwartzman
Robert Shwartzman ise, Ferrari'lerden birini kullanacak ve Charles Leclerc'in yerine piste çıkacak. Shwartzman, 2017'den bu yana genç sürücü akademisi aracılığıyla Ferrari ile bağlantılı ve bu nedenle birkaç yıldır F1'de olası bir aday olarak anılıyor.
2019'da Shwartzman Formula 3'te şampiyon oldu. 2020 ve 2021'de, önce Mick Schumacher'in ardından Oscar Piastri'nin takım arkadaşı olarak Formula 2'de yarıştı. Şampiyonada sırasıyla, dördüncü ve ikinci oldu ve geçen yılın sonunda F2'den ayrıldı.
Shwartzman'ın Ferrari ile olan bağlantısı oldukça değerli, ancak şimdiye kadar kendisine F1'de bir yer garantisi verilmedi.
Haas'a gitmesi teorik olarak mümkün, ancak pek gerçekçi görünmüyor. Shwartzman, bir süredir motor sporlarının içinde olmasına rağmen, son yıllarda adına büyük zaferler ekleyemedi. Bu yüzden muhtemelen test pilotluğu gibi bir pozisyonla yetinmek zorunda kalacak.
Robert Shwartzman, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
FIA, Japonya'daki çekici raporunu ve alınan tedbirleri açıkladı
Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak
Son Haberler
İlk çizgide yer alan Marquez: "Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum"
Malezya'daki sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Marc Marquez, kendisine ilk çizgide bir pozisyon getiren turu nasıl attığını bilmediğini söylerken; Ducati'leri sürekli olarak takip etmesine yönelik gelen eleştirileri de yanıtladı.
Steiner, bütçe sınırındaki "hafif aşım" bölümünün yeniden düşünülmesi çağrısı yaptı
Haas F1 Takım Patronu Gunther Steiner, tüm padoğun Red Bull'un bütçe sınırını aşmasıyla ilgili nasıl bir yaptırım göreceğini beklediği bu günlerde, bütçe sınırı konseptinde yeniden düşünülmesi gereken yerlerin olduğunu söyledi.
Ferrari pilotları liderliğe rağmen daha fazla gelişmeyi umuyor
Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Austin'de ilk günkü antrenmanları lider tamamlasalar da sıralamalar öncesinde daha fazla gelişebileceklerini söylediler.
Perez: "Araçta birkaç parça test ettik ve iyi durumdayız"
Sergio Perez, antrenman seanslarında araçta birkaç deneme yaptıklarını ve bunların olumlu sonuçlandığını söyledi.