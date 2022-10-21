F1 Birleşik Devletler GP antrenman seanslarında dört çaylak pilot pistte olacak

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Logan Sargeant

Bu hafta sonu tüm çaylaklar arasında, muhtemelen en çok Logan Sargeant gelecek yıl için F1'de bir yer edinme şansına sahip. Amerikalı pilot, uzun süredir genç sürücü akademisi aracılığıyla Williams ile bağlantılı konumda. Nicholas Latifi'nin gelecek yıl Williams'tan ayrılması ile beraber, Sargeant da boş kalan koltuk için ismi geçenler arasında. Sargeant'ın Amerika GP antrenmanındaki performansı, F1 geleceği için belirleyici olabilir.

Sargeant, şu anda Formula 2'deki ilk sezonunda ve şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. İkincilik şansı olmasa da, üçüncü sıradan geriye düşme olasılığı olabilir.

Logan Sargeant, Williams Academy Driver Fotoğraf: Williams

Theo Pourchaire

Theo Pourchaire, Valtteri Bottas'ın Alfa Romeo'sunu sürecek. Pourchaire, şu an Formula 2 Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor. Ancak Pourchaire, Sargeant'tan daha iyi performans göstermesine rağmen, Formula 1'e yükselme şansı çok daha zayıf görünüyor.

Bunun nedeni, Fransız pilotun Sauber eğitim programına ve dolayısıyla Alfa Romeo ekibine bağlı olması. Alfa Romeo'da ise 2023 için yarışacak her iki pilot da açıklandı ve Pourchaire'e, 2023 için yedek pilot olması için bir sözleşme teklif edildi. Bu sebeple Pourchaire'i de gelecek yıl sık sık pistte göreceğiz gibi duruyor.

Théo Pourchaire, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

Alex Palou

Alex Palou, Chip Ganassi Racing takımı için yarışan bir Indycar pilotu. IndyCar Şampiyonası'nda beşinci olan Palou, cuma günkü antrenmanda Daniel Ricciardo'nun arabasını kullanacak.

Bu yaz arasında Palou, Oscar Piastri olayının çok benzerini yaşamıştı. Palou'nun takımı Chip Ganassi, Twitter'da mevcut sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu ancak birkaç saat sonra Palou; Twitter'da bu konu hakkında hiçbir şey bilmediğini ve gelecek yıl için başka bir marka olan McLaren'da yarışabileceğini duyurdu. Bu olay daha sonra büyüdü ve davalar açıldı. Yargıçlar, Palou'nun mevcut takımı Chip Ganassi ile kalması gerektiğine karar verdi.

Palou için, F1'e geçiş pek olası görünmüyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Palou'nun 2023 için IndyCar ile zaten bir sözleşmesi var. McLaren ise, Piastri ve Lando Norris ikilisini yakın gelecekte değiştirmeyi düşünmüyor.

Alex Palou, McLaren F1 testing at Barcelona Fotoğraf: Monaco Increase Management

Robert Shwartzman

Robert Shwartzman ise, Ferrari'lerden birini kullanacak ve Charles Leclerc'in yerine piste çıkacak. Shwartzman, 2017'den bu yana genç sürücü akademisi aracılığıyla Ferrari ile bağlantılı ve bu nedenle birkaç yıldır F1'de olası bir aday olarak anılıyor.

2019'da Shwartzman Formula 3'te şampiyon oldu. 2020 ve 2021'de, önce Mick Schumacher'in ardından Oscar Piastri'nin takım arkadaşı olarak Formula 2'de yarıştı. Şampiyonada sırasıyla, dördüncü ve ikinci oldu ve geçen yılın sonunda F2'den ayrıldı.

Shwartzman'ın Ferrari ile olan bağlantısı oldukça değerli, ancak şimdiye kadar kendisine F1'de bir yer garantisi verilmedi.

Haas'a gitmesi teorik olarak mümkün, ancak pek gerçekçi görünmüyor. Shwartzman, bir süredir motor sporlarının içinde olmasına rağmen, son yıllarda adına büyük zaferler ekleyemedi. Bu yüzden muhtemelen test pilotluğu gibi bir pozisyonla yetinmek zorunda kalacak.

Robert Shwartzman, Ferrari Fotoğraf: Ferrari