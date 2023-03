Antrenman seansları için olası değişiklikler tartışılıyor

Haberi dinle

F1 Başkanı Domenicali geçtiğimiz günlerde, antrenman seanslarının hafta sonu programından çıkarılmasından yana olduğunu söyleyince tartışmalara sebep oldu.

Domenicaki SportTV'ye verdiği demeçte "Serbest antrenman seanslarının kaldırılmasını destekliyorum."

"Mühendisler için çok faydalı olan ama taraftarların hoşuna gitmeyen bir şey."

Ancak PlanetF1.com, Domenicali'nin sözlerinin yanlış aktarıldığını ve F1'in antrenman seanslarının çıkarılmasını istemediğini düşünüyor.

Ancak, antrenman seanslarındaki olası değişiklikler F1 Komisyonu'na da sunuldu ve bunların olumlu karşılandığı söylendi.

Tipik bir F1 hafta sonunda Cuma'dan Cumartesi sıralama turlarına kadar üç antrenman seansı yapılıyor, ancak 2021'de sprint yarışlarının başlamasıyla bu format değiştirildi.

2023'te altı kez gerçekleşecek olan sprint hafta sonlarında antrenman seanslarının sayısı ikiye düşerken, Cuma öğleden sonraki zaman dilimi sprint yarışının sıralama turlarına ayrılıyor.

The busy pre race grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Formula 1 takımları ve pilotları halihazırda başka hiçbir spor dalında olmadığı kadar antrenman kısıtlamaları altında. Örneğin büyük bir dövüş öncesinde boksörler 10-12 hafta arasında bir süreyi antrenman yaparak geçirirken, Formula 1 pilotları sezon öncesi testlerini bir buçuk günde tamamlayabiliyor.

Ayrıca her boks ringi aynı materyalden aşağı yukarı aynı boyutlarda yapılır, bir ringde pratik yapmak evrensel olarak aktarılabilir beceriler sağlıyor.

Ancak Formula 1'de asfaltın yapısından viraj düzenine ve DRS bölgelerine kadar her pist farklıdır. Her pist farklı bir zorluğa sahiptir ve eğer takımlar her bir pistin özelliklerini öğrenmek için sadece sıralama turları ve yarışla sınırlandırılırsa, o zaman bazı takımların bunu başardığı ve bazı takımların başarısız olduğu gibi durumlarla karşılaşabiliriz.

Formula 1 motor sporlarının zirvesi olarak görülüyor ve teknik açıdan dünyanın en karmaşık sporlarından biri olsa da, bu sporun içinde yer alanlar aşırı derecede sınırlandırılıyor. Antrenman seansları, mükemmel bir yarış çıkarmak için tasarlanmış bir araca sahip olmak için bir şans ve elbette her takımın, pilotun ve taraftarın gerçekten istediği de bu.