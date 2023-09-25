Antonio Perez: "RB19, Verstappen için tasarlandı"

Verstappen'in takım arkadaşı olarak Perez zor zamanlar geçiriyor çünkü Meksikalı pilot RB19 ile Hollandalı takım arkadaşına ayak uydurmakta zorlanıyor.

Verstappen Katar'daki sprint yarışı kadar erken bir zamanda şampiyon olabilirken, Perez neredeyse takım arkadaşından 200 puan geride.

Checo'nun babası, oğlunun spor için çok önemli olduğunu söylüyor: "Bugün Sergio Perez, Formula 1'deki en sağlam pilot."

"Dünya çapında ne kadar hayranı olduğuna bakın, Japonya'da kaç tane Meksika bayrağı gördünüz? Latin Amerikalı tek pilot o. Buna kaç kişinin onun hayranı olduğunu da ekleyin. Dünyadaki herhangi bir marka Checo Perez ile mutlu olur."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Singapur'da Red Bull'un performansından dolayı hayal kırıklığına uğramasının yanı sıra Perez, yarışı Verstappen'in çok gerisinde bitirdi.

Antonio Perez bunun nedeni olarak şunları söyledi: "Yeni tabanla mücadele ediyorlardı, gelecek yıl yarışacak lastiğin tutuşunu test ediyorlardı ve bu lastik Red Bull'a o kadar da fayda sağlamadı."

"Checo savaşmaya devam ediyor. Araç Max'e göre tasarlandı çünkü onun aracı ön tarafta yol tutuşuna sahipken Checo arka tarafta yol tutuşuna sahip."