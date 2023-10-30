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Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Sergio Perez'in babası Antonio Perez, Helmut Marko'nun oğlunun 'sahip olabileceği en iyi öğretmen' olduğu konusunda ısrar etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

2023 sezonunun ilk dört yarışının ikisini kazandıktan sonra, Perez'in performansı son aylarda olağanüstü bir şekilde kötü gitmeye başladı.

Takım arkadaşı Max Verstappen üst üste üçüncü kez Dünya Şampiyonluğu'na ulaşırken, Perez 251 puan geride ve kalan üç yarışta sadece 20 puan geride olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a ikinciliği kaptırma riskiyle karşı karşıya.

Perez, Pazar günkü Meksika Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Charles Leclerc ile temas ettikten sonra ilk virajda kaza yaparak yarıştan çekildi.

Bu olay, Perez'in kendi evindeki yarışta, gelecek sezon Perez'in yerine geçmesi kuvvetle muhtemel olan Daniel Ricciardo tarafından sıralama turlarında geçilmesinden 24 saat sonra gerçekleşti.

Ricciardo ise Temmuz ayında griddeki yerini geri aldıktan sonra katıldığı dördüncü yarışta yedinci olarak son 1 yıldaki en iyi derecesini elde etti.

Sergio Perez'in babası Antonio Perez Garibay Red Bull garajından izliyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez'in babası Antonio Perez Garibay Red Bull garajından izliyor

Takımdaki yeri ile ilgili artan spekülasyonlara rağmen Perez'in babası Antonio, takım ve Perez'in 2024 yılı için birbirlerine bağlı kalmaya devam edecekleri konusunda kararlı.

Antonio Perez, Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Elbette Checo önümüzdeki yıl Red Bull ile yarışacak. Perez ailesi ve Red Bull ailesi bir bütündür."

Ayrıca, oğlunun 'Şampiyon zihniyetini' koruduğunu söyledi ve Red Bull'un danışmanı Marko'yu övdü.

Sky Italia'ya konuşan Antonio Perez, "Checo'nun her hafta sonunda olduğu gibi kendi evindeki yarış hafta sonunda da tek bir şeye ihtiyacı var: Kazanmak."

"O bir şampiyon zihniyetine sahip. Checo, Verstappen ve Red Bull bir aile ve hepsi başarı için çalışıyor. Ayrıca Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen." dedi.

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