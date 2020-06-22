Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"

2018 yılının sonunda Maurizio Arrivabene ile birlikte Ferrari'deki görevini bırakan Alberto Antonini, FormulaPassion ve Sabato Sera'ya Mugello/Imola hakkında açıklamalarda bulundu.

Antonini, özellikle Imola'nın takvime girişine destek verdi.

"Imola'nın kesinlikle bu özel 2020 Formula 1 sezonunda takvime dönme şansı var. Ama daha fazlasını söylemeyeceğim. Bugünün araçlarıyla orada yarışmak güzel olurdu."

"Imola pisti bugünün standartlarına kıyasla ciddi altyapı eksikliklerine sahip olmasına rağmen Formula 1 için onaylanmış bir pist. Yani sabit padok alanı ve misafirhanelerden bahsediyorum."

"Finansal açıdan bahsetmiyorum bile, ki normal şartlarda bu 30 milyon euroya mal olurdu. Ancak bu özel şartlarda tüm bu gereksinimleri karşılamak gerekmiyor."

"Padoka katılan insan sayısı 2 binden daha az. Bu nedenle salgının talihsizliğinin Imola için bazı avantajları var. Ödemek yapmayacakları gibi, yarışı gerçekleştirme maliyetinin karşılanması için destek dahi alacaklar. Burada birkaç milyon dolardan bahsediyoruz."

"Mugello da güzel bir tesis ancak mevcut şartların ortadan kaldıramayacağı lojistik zorlukları var. Takımların turlarıyla oraya gitmesi, Imola'daki kadar kolay olmayacak. Ama dikkatli olmak gerekiyor, çünkü söylentiler her zaman gerçeklerle paralel olmuyor."

"Bu pistin sahibi Ferrari. Ama bu, herhangi bir sorun teşkil etmez. Çünkü daha önce Honda'nın sahibi olduğu Suzuka'da ya da Toyota'nın sahibi olduğu Fuji'de yarıştık. Ayrıca bu pistte daha önce hiç yarış olmadı. Elbette bu yarış, Ferrari pilotlarının gözleri kapalıyken bile yarışabileceği Fiorano'da düzenlenseydi, o zaman durum farklı olurdu."