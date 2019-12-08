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Formula 1 / Son dakika

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"

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Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 06:25

Eski Ferrari sözcüsü Alberto Antonini, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi hakkında çıkan söylentilerin kendisi tarafından çıkarılmış olabileceğini düşünüyor.

Son haftalarda Formula 1 dünyası Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gideceği iddialarla yankılanıyor.

Bu iddia, La Gazzetta dello Sport tarafından ortaya atıldı ve habere göre Hamilton, Ferrari Başkanı John Elkann ile iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Uzun bir süre Ferrar'nin sözcülüğünü yapan Alberto Antonini, Formula Passion'a verdiği demeçte bu iddiaların Hamilton tarafından çıkarılmış olabileceğini söyledi.

Antonini, "Doğruyu söylemek gerekirse bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Ancak daha önce Ferrari'nin Kimi Raikkonen'in yerine başka bir ismi geçirmek için pilot pazarına baktığı konuşuldu. Nico Rosberg, Maranello'ya gelerek takımı ziyaret etti. Ama o dönem tabiri caizse kimse bunu bilmiyordu."

"Geçmişte Toto Wolff'u bile Maranello'da gördüm ve hatta yemeğe dahi gittik, üstelik sadece ikimiz de değildik. Ama sonraki günlerde gazetelerde tek bir satır yoktu."

"Yani bir toplantıyı gizli tutmak istediğinizde, genellikle bunu yapabilirsiniz. Yani Elkann ve Hamilton arasında -üstelik- bir değil iki görüşme olduğu söylentisi varsa, bunun nedeni birisinin onu ortaya atmasıdır."

"Ve bu hassas bir yılın ardından kesinlikle Ferrari olamaz. Aynı sürücü ikilisiyle bir yıl daha geçirecekler, bu yüzden Hamilton'la ilgili söylentileri sızdırmaları sadece istikrarsızlaştırmaya yol açar."

"Bazıları Lewis'in Mercedes'le sözleşme yenileme savaşına başlatmasının bir yolu olduğunu düşünebilir. Ama bence, Lewis ve Toto,  Stuttgart'taki Formula 1 musluğunun kapanmaması konusunda patronlarını ikna etmeye çalışıyorlar." dedi.

Böylelikle Nico Rosberg'in Ferrari'yle görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

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Editör Kemal Şengül

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