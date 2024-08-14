Antonelli'nin Mercedes'teki mühendisi Bono mu olacak?
Kimi Antonelli ve Peter Bonnington'ın Mercedes'te birlikte çalışabileceği belirtiliyor.
2025 sezonunda gridde en az üç çaylak pilotun yer alması bekleniyor.
Haas, Oliver Bearman'ın SF-24 ve VF24'teki başarılı performanslarının ardından onu 2025 sezonu için kadrosuna dahil edeceğini açıklamıştı.
Diğer taraftan, Alpine'de Jack Doohan'ı ve Mercedes'te Kimi Antonelli'yi gridde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.
Formu1a.uno'nun haberine göre, Kimi Antonelli Mercedes ile çok yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşmanın İtalya Grand Prix'sinde duyurulması planlanıyor.
Toto Wolff, konu ile ilgili geçmişte şunları söylemişti: "Antonelli'nin F2'de yarış kazanmasından ziyade, hem pistte hem de takım içindeki ilişkilerinde hatalarından ders çıkarmasını istiyorum."
"Asıl önemli olan, testlerde elde etti veriler olacak."
"2025 sezon geçiş dönemi olacak ve bu Antonelli için mükemmel bir başlangıç olabilir. Bu hesaplanmış bir risk."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, with Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Toto Wolff, Antonelli'nin testlerde gösterdiği performansın takım mühendislerini de etkilediğini belirtti ve Peter Bonnington’ın genç pilotun yarış mühendisi olması konusunda öne çıktığını da ifade etti.
Bonnington’ın, Antonelli'nin performansı nedeniyle Mercedes'te kalmaya karar verdiği ve Ferrari'ye bu nedenle geçmediği vurgulandı.
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