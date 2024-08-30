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Formula 1 İtalya GP

Antonelli'nin kazasını açıklayan "şaşırtıcı" hız verileri

Monza'daki Cuma antrenmanında geçirdiği ağır kazaya rağmen, Mercedes'in çaylak sürücüsü Andrea Kimi Antonelli'nin performansı patronlarını heyecanlandırdı

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Andrea Kimi Antonelli'nin Parabolica'daki 45G'lik büyük kazası Mercedes'in istediği şey olmayabilir, ancak kısa süreli çıkışı aslında takımı onun dehası konusunda daha da ikna etmeye yaradı.

Aslında, bir avuç turunun verilerini incelemek ve Monza pistinin son virajında kontrolü nasıl kaybettiğini anlamaya çalışmak, hem muazzam doğal hızını hem de deneyimsizliğini vurguladı.

Seansın ağır hasarlı bir W15 ile sona ermesinden endişe duymak yerine, Mercedes mühendisleri ve üst düzey yönetimi kazadan önceki dakikalarda gördüklerinden büyük cesaret aldılar.

Ve takımın kazaya neyin sebep olduğuna dair ön analizi, Antonelli'nin aracının ve lastiklerinin kazaya sebep olan hızı kaldıramamasından kaynaklandığı gibi tuhaf bir sonuca yol açtı.

Mercedes patronu Toto Wolff'un dediği gibi: "Yaptığı şeyi araba kaldıramadı (cevap veremedi) ... "

Wolff, Antonelli'nin seansın ikinci hızlı turundan bahsediyor. Antonelli, daha önce 1:23.955'lik bir tur atarak kısa süreliğine zaman çizelgesinin zirvesine yerleşmişti.

Parabolica'da her şey ters gitmeden önce, ilk sektörde kişisel olarak en iyi derecesini yapan ve ardından ikinci sektörde mor renge bürünen Antonelli'nin ikinci turu daha da iyi gitmeye adaydı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, walks away from his damaged car after a crash in FP1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, FP1'deki kazanın ardından hasarlı aracından uzaklaşıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Telemetri verilerine daha yakından bakıldığında, Mercedes'in yakaladığı bazı büyüleyici ayrıntılar göze çarpıyor. Bu veriler, Antonelli'nin diğer tüm sürücülerden çok daha hızlı olduğunu kanıtladığı noktaları göstermenin yanı sıra, her şeyin nasıl ters gittiğine dair bir açıklama da sunuyor.

Antonelli'nin son turunda oldukça etkileyici bir hızla geçtiği Lesmo 2'de önemli anlar yaşandı.

Oradaki minimum hızı 184 km/saatti - bu da Max Verstappen'in seansın en hızlı turunda başardığından 7 km/saat daha hızlıydı.

Ascari şikanında ise durum daha da etkileyici; Antonelli buradan 190km/s ile geçerken, Verstappen en hızlı turunda sadece 176km/s yapabildi.

Öndeki diğer sürücüler seansın sonunda en hızlı turlarında Antonelli'nin benzer bir farkla gerisinde kaldılar: Lewis Hamilton'ın minimum hızı 177km/s, Charles Leclerc 178km/s ve Lando Norris 179km/s idi.

Seans sonunda tüm sürücülerin verileri karşılaştırıldığında - pistte büyük ilerleme olsa da - Antonelli'nin Lesmo 2 çıkışındaki ve Ascari'nin ilk bölümündeki hızı kimse tarafından geçilemedi.

Ancak Antonelli'nin hem Lesmo'larda hem de Ascari'de elde ettiği muazzam hız, lastiklerini sınırlarının ötesine ittiği için sonuçsuz kalmadı.

Bu da Ascari'den çıkarken özellikle arka lastiklerin aşırı ısınması anlamına geliyordu. Bu yüzden, Parabolica'da dönerken, arka tutuş temelde gitmişti - bu da aracın neden bu kadar çabuk kendini bıraktığını açıklıyor.

Wolff'un daha sonra açıkladığı gibi: "Sanırım sadece ısırıldı. Herkes sıcaklıktan, özellikle de Ascari civarında bu tür hızlarda arka sıcaklıklardan muzdaripti - bu yüzden arka taraf bıraktı."

Elbette Antonelli'nin virajdaki hız avantajının bir kısmı lastikler konusundaki deneyimsizliği ile açıklanabilir. Çünkü çok fazla zorladı ve bu da lastiklerindeki aşırı ısınmayı tetikledi. Diğer daha deneyimli sürücüler lastikleri canlı tutmak için hızlarını kontrol etmeleri gerektiğini biliyorlardı.

Ancak Mercedes, Antonelli'nin F1 araçlarını sınırlarına kadar zorlamak için gereken yeteneğe sahip olduğuna dair bir kanıt istiyorsa, Cuma günü Monza'da istediği her şeyi elde etti.

Wolff, "Onu daha hızlı yapmaktansa yavaşlatmakta sorun yaşamayı tercih ederiz. Bir buçuk turda gördüklerimiz hayret verici." dedi.

Antonelli'nin Cuma günkü basın toplantıları baş dönmesi şikayetinin ardından iptal edildi ancak İtalyan sürücü Formula 2 sıralama turlarına katıldı ve ilk sıradaki Zane Maloney'nin 0.214s gerisinde altıncı olarak sınıflandırıldı. İtalyan pilot ayrıca Mercedes tarafından medyaya gönderilen bir videoda gününü yorumladı. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antonelli, "Ne gün ama! İlk antrenman seansı tamamlandı. Ne yazık ki kaza nedeniyle oldukça hızlı bitti. Oldukça büyük bir kazaydı, 52G civarındaydı. Sonrasında çalışmak zorunda kaldıkları için ekipten ve George'dan gerçekten özür dilerim."

"Sadece benim tarafımdan bir hataydı, koşullar için biraz fazla zorladım. Sürüşü biraz daha aşamalı olarak yapmalıydım ama bir sonraki sefer için kesinlikle ders aldım."

"Yine de bunu mümkün kıldıkları için takıma gerçekten minnettarım ve tüm tifosiyi orada görmek ve pistte tüm sürücülerle ilk turları atmak harikaydı."

"Şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum, geri dönüp dinlenmeye çalışacağım ve hafta sonunun geri kalanına odaklanmaya çalışacağım, çünkü önümüzde hâlâ birkaç yarış var ve hâlâ iyi bir sonuç almaya çalışacağız." dedi.

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