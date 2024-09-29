Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Antonelli'nin babası yaşında olduğu söylenen Hamilton: "Tepki sürelerim hâla gençlerden daha hızlı"

Lewis Hamilton, kendisine yapılan bir benzetme sonrası F1'deki geleceği hakkında konuştu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton 2025 sezonu öncesinde Ferrari'ye geçmeye hazırlanırken, Mercedes'teki koltuğunu 18 yaşındaki Kimi Antonelli devralacak.

Tecrübeli pilot, bir röportaj sırasında Antonelli'nin babası olacak yaşta olduğunun söylenmesi üzerine güldü ve “iyi bir yerde” olduğu için yıllarca F1'de kalabileceğini ima etti.

Hamilton iki yıl aradan sonra yaz aylarında bir canlanma yaşadı ve Temmuz başında Britanya Grand Prix'sini kazandı, üç hafta sonra da Belçika'da zafere ulaştı.

Ancak Mercedes son yarışlarda yeniden düşüşe geçti hatta bazılarına göre onun Ferrari'ye geçişi çok geç kalmadan gerçekleşmeli.

Gösterişli kariyeri boyunca yedi dünya şampiyonluğu kazanarak rekor kıran Hamilton hâlâ en iyi pilotlardan biri olarak görülüyor.

Ancak 39 yaşında olmasına rağmen F1'de kendisinden önceki bazı yıldızlardan daha uzun bir süre geçirdi.

The Times'a verdiği bir röportaj sırasında aralarındaki yaş farkı nedeniyle Antonelli'nin babası olabileceğinin söylenmesi üzerine Hamilton'ın bu düşünce aklına gelmemiş gibi güldüğü bildirildi.

F1'deki geleceğine de değinen tecrübeli pilot şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, şu anda hiç olmadığım kadar sağlıklı olduğumu hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi bir yerdeyim. Tepki sürelerim hâlâ gençlerden daha hızlı.”

“22 yaşında olduğumdan daha iyi bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Genç, enerjik ve acımasızdım ama incelik ve denge yoktu. Nasıl takım oyuncusu olunacağını, nasıl lider olunacağını bilmiyordum.

“İyi bir yarış pilotu olmak, sadece hızlı olmakla ilgili değil, çok yönlü olmakla ilgili.”

“Efsaneleri incelediğimde, aralarındaki farkların küçük yüzdelerle ayrıldığını görüyorum, bu yüzden önemli olan bütünüyle nasıl oldukları. Neyi temsil ediyorlar, ne için savaşıyorlar? Ben de bunlara bakıyorum. Ayrton Senna ve Nelson Mandela'ya bakıyorum ve bu iki kişiyi birleştiren biri olmak istiyorum.”

Hamilton Ferrari'ye katılma kararını Şubat ayında açıkladı ve Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak. Antonelli ise Mercedes'te George Russell'ın yanında yer alacak.

F1'de adını duyurma şansını değerlendiren Antonelli yaz aylarında şunları söylemişti: “F1'e ulaşmak küçüklüğümden beri kurduğum bir hayal. Hâlâ çok şey öğreniyorum ama bu fırsat için kendimi hazır hissediyorum. Daha iyi olmaya ve takım için mümkün olan en iyi sonuçları vermeye odaklanacağım.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen, F1 takviminin finalindeki üçlü yarış haftası mantığını eleştirdi
Sonraki haber Colapinto, Red Bull'un radarında olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Formula 1
Singapur GP
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"
Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Formula 1
Singapur GP
Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor
F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Formula 1
Singapur GP
F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye