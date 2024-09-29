Antonelli'nin babası yaşında olduğu söylenen Hamilton: "Tepki sürelerim hâla gençlerden daha hızlı"

Lewis Hamilton 2025 sezonu öncesinde Ferrari'ye geçmeye hazırlanırken, Mercedes'teki koltuğunu 18 yaşındaki Kimi Antonelli devralacak.

Tecrübeli pilot, bir röportaj sırasında Antonelli'nin babası olacak yaşta olduğunun söylenmesi üzerine güldü ve “iyi bir yerde” olduğu için yıllarca F1'de kalabileceğini ima etti.

Hamilton iki yıl aradan sonra yaz aylarında bir canlanma yaşadı ve Temmuz başında Britanya Grand Prix'sini kazandı, üç hafta sonra da Belçika'da zafere ulaştı.

Ancak Mercedes son yarışlarda yeniden düşüşe geçti hatta bazılarına göre onun Ferrari'ye geçişi çok geç kalmadan gerçekleşmeli.

Gösterişli kariyeri boyunca yedi dünya şampiyonluğu kazanarak rekor kıran Hamilton hâlâ en iyi pilotlardan biri olarak görülüyor.

Ancak 39 yaşında olmasına rağmen F1'de kendisinden önceki bazı yıldızlardan daha uzun bir süre geçirdi.

The Times'a verdiği bir röportaj sırasında aralarındaki yaş farkı nedeniyle Antonelli'nin babası olabileceğinin söylenmesi üzerine Hamilton'ın bu düşünce aklına gelmemiş gibi güldüğü bildirildi.

F1'deki geleceğine de değinen tecrübeli pilot şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, şu anda hiç olmadığım kadar sağlıklı olduğumu hissediyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi bir yerdeyim. Tepki sürelerim hâlâ gençlerden daha hızlı.”

“22 yaşında olduğumdan daha iyi bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Genç, enerjik ve acımasızdım ama incelik ve denge yoktu. Nasıl takım oyuncusu olunacağını, nasıl lider olunacağını bilmiyordum.

“İyi bir yarış pilotu olmak, sadece hızlı olmakla ilgili değil, çok yönlü olmakla ilgili.”

“Efsaneleri incelediğimde, aralarındaki farkların küçük yüzdelerle ayrıldığını görüyorum, bu yüzden önemli olan bütünüyle nasıl oldukları. Neyi temsil ediyorlar, ne için savaşıyorlar? Ben de bunlara bakıyorum. Ayrton Senna ve Nelson Mandela'ya bakıyorum ve bu iki kişiyi birleştiren biri olmak istiyorum.”

Hamilton Ferrari'ye katılma kararını Şubat ayında açıkladı ve Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak. Antonelli ise Mercedes'te George Russell'ın yanında yer alacak.

F1'de adını duyurma şansını değerlendiren Antonelli yaz aylarında şunları söylemişti: “F1'e ulaşmak küçüklüğümden beri kurduğum bir hayal. Hâlâ çok şey öğreniyorum ama bu fırsat için kendimi hazır hissediyorum. Daha iyi olmaya ve takım için mümkün olan en iyi sonuçları vermeye odaklanacağım.”