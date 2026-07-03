Antonelli'nin Avusturya GP sonucu nasıl özgüvenini artırdı?

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, Avusturya Grand Prix'si boyunca çeşitli hatalar yapmış olsa da üçüncü sıradan podyuma çıkmayı başardı.

Kusursuz geçen yarışların ardından Spielberg'de nispeten zorlu bir Grand Prix'yi geride bırakan Antonelli için tablo hiç de karanlık değil. Aksine Avusturya Grand Prix'si, genç şampiyona liderine 2026 Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanabileceği konusunda eskisinden çok daha fazla güven verdi.

Antonelli, Avusturya'daki iki antrenman seansını da zirvede tamamlayıp geçici pole pozisyonunu alarak sekizinci ayağa fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ancak Max Verstappen'in kazasının ardından son anlarda pole pozisyonunu elinden kaçırdı.

Kaza dolayısıyla çift sarı bayrak sallandığını düşünen Antonelli, son turunu yarıda bıraktı. Bu esnada takım arkadaşı George Russell tek sarı bayrak olduğunu fark ederek pole pozisyonunu İtalyan pilottan almayı başardı.

Bu durumun ardından dördüncü sıraya gerileyen Antonelli, durumu toparlamak adına yarışın ilk iki turunda aşırı agresif davrandı ve üç kez pist dışına çıkarak beşinci sıraya düştü.

Ancak 19 yaşındaki pilot yarışın ilerleyen bölümlerinde üçüncü sıraya kadar tırmandı ve yarışı kazanan Russell'ın sadece 1.9 saniye, ikinci olan Verstappen'in ise 0.3 saniye gerisinde damalı bayrağı gördü. Böylece kötü geçen bir hafta sonu için oldukça güçlü sayılabilecek bir sonuca imza attı.

Britanya Grand Prix'si öncesinde konuşan Antonelli, Avusturya'nın kendisine duyduğu güveni nasıl artırdığını şu şekilde açıkladı: "İşte tam da bu yüzden her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve her sonucu maksimize etmeye çalışmak çok önemli."

"Elbette pek çok şey yolunda gitmediği için harika bir hafta sonu değildi ama günün sonunda bu da öğrenme sürecinin bir parçası, hepsi birer tecrübe."

"Eğer kötü bir hafta sonunun böyle geçmesi gerekiyorsa bunun altına imzamı atarım. Çünkü her şeye rağmen üçüncü sıradaydık, yarışın ikinci yarısında hâlâ çok güçlü bir tempo sergiledik."

"Bu durum bana ekstra bir güven verdi, işler benim açımdan iyi gitmediğinde bile takımla birlikte hâlâ harika bir sonuç ve harika bir performans çıkarabiliyoruz."

"Performans ve tempo orada olduğuna göre artık asıl mesele, her hafta sonu her şeyi bir araya getirdiğimden ve her seansı maksimize ettiğimden emin olmak." dedi.

Antonelli'nin çaylak sezonundan bu yana ne kadar geliştiğinin turnusol kâğıdı niteliğindeki asıl sınavı, Red Bull Ring'deki hatalarından ders çıkarıp çıkarmayacağı olacak.

Mercedes patronu Toto Wolff ise sürücüsüne duyduğu güveni bir kez daha dile getirdi. Wolff tıpkı Antonelli'nin 2025 sezonundaki yaptığı gereksiz hatalar gibi, Avusturya'da yaşanan bu durumun da geride kalacağına ve bir daha tekrarlanmayacağına inanıyor.

Antonelli sözlerine şöyle devam etti: "Avusturya'da genel olarak en iyi tempoya biz sahiptik. Çünkü ikinci ve üçüncü takımlar da gerçekten güçlüydü. O hataların ardından geri dönüş şeklimiz iyiydi ama yeterli olmadı."

"Açıkçası partiye biraz geç kaldım. İlk iki turda pist üstü pozisyonunu Max'e kaybetmek ideal değildi."

"Ayrıca ilk stint boyunca frenlerle epey mücadele ettim, yarışın geri kalanında sürüşümü buna adapte etmeyi başarsam da frenaj noktalarında atak yapmakta gerçekten çok zorlanıyordum."

"Bu yüzden epey zaman kaybettim. Şüphesiz o ilk iki tur ve Max'e karşı pozisyon kaybetmek yarışın gidişatını gerçekten değiştirdi. Eğer pozisyonumu korusaydım muhtemelen çok başka bir hikâye olurdu ama olmadı."

"Aynı durum tekrar yaşanırsa biraz daha sakin kalmaya, her şeyi yeniden inşa etmeye ve tempomu daha akıllıca kullanmaya çalışmalıyım."

Bu sonuçların ardından Antonelli, Silverstone yarış hafta sonuna kendisini şampiyonada ikinci sıradan takip eden takım arkadaşı Russell'ın 40 puan önünde geliyor. Bu fark, 2025'te İngiliz pilota karşı 169 puan geride olduğu döneme kıyasla hâlâ inanılmaz bir geri dönüşü temsil ediyor.

Antonelli, sezona bu kadar güçlü başlamasının kendisi için de bir sürpriz olduğunu söyledi.

İtalyan pilot, "Kesinlikle bu kadar güçlü bir başlangıç beklemiyordum ama açıkçası bundan hiç şikayetçi değilim. Sadece bu ivmeyi sürdürmeye ve çıtayı yükseltmeye devam edeceğim."

"Elbette üzerimde biraz daha yüksek bir baskı var ama bence bu, baskı geldiğinde parlamak için harika bir fırsat. Tabii ki sadece yarışlara odaklanmaya çalışacağım."

"Şampiyona veya başka bir şey için endişelenerek sürmemeye gayret ediyorum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, yıl sonunda nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." dedi.